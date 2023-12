UDAJEM SE I ZNAM DA JE KRAJ, SULUDO! Maja Volk o bivšem mužu - Od SRAMOTE ne znam šta da kažem, on ne zna da je RAZVEDEN

Maja Volk progovorila je o bivšem mužu i otkrila zbog čega je došlo do razvoda.

Naša scenaristkinja, spisateljica, ali i bivša rijaliti učesnica, Maja Volk poznata je po zdravom načinu životu koji vodi i za koji se zalaže, o čemu svakodnevno piše i govori na društvenim mrežama. Poznata spisateljica potpuno je promijenila način života i ishrane nakon teške bolesti.

Poznata je kao neko ko o svom stilu života nerijetko govori za medije, ali ipak o dešavanjima na privatnom planu veoma retko priča. Sada je napravila izuzetak i javno progovorila o nekadašnjem suprugu i njihovom razvodu.

"On je bio stend ap komičar, u to vrijeme ovdje niko nije znao šta je to, a meni je bilo jako zabavno. Bio je Vijetnamski veteran. U Australiji je jedan od glavnih problema alkohol, tamo si ili alkoholičar ili lečeni alkoholičar. On je mene zaprosio i to je meni bilo zanimljivo, a majka je uvijek govorila: 'Sine, možeš uvijek da se razvedeš' i hvala joj na tome. Tada sam imala 27 godina i riješimo da napravimo svadbu u pravoslavnoj crkvi u Sidneju i naš običaj je da se gucne vino i on dobije delirijum tremens tog istog dana. Alkoholizam je alergija na alkohol i jedna kap je dovoljna da se pokrene hemijska reakcija kao što se i desilo. Ja se udajem i znam da je kraj, potpuno suludo", rekla je Maja Volk i otkrila kako je došlo do razvoda.

"Odlazimo u Jugoslaviju, presjedanje u Rimu, on sjedi u sobi i pije, a ja lutam Rimom i ne znam, od sramote, kako da kažem i šta da kažem. To traje tri dana, a onda 15 dana se kaje i ja shvatam što žene žive sa takvim ljudima. Jer onom pijanom ne možeš ništa da kažeš, a onaj trezan se ne sjeća ničega i ti zapravo živiš sa dva čovjeka. Sreća, pa je to ludilo trajalo jako kratko, on se jedan dan iselio iz stana, to je fenomenalno, hvala mu na tome. Po zakonima nemaš pravo na razvod dvije godine, jer je bitan natalitet, a puno se brakova sklapalo zbog papira. Ja sam njega razvela ovdje, uzela dva advokata i rekla da mu ne znam mjesto stanovanja, on siroti i ne zna da je razveden", prisjetila se Maja Volk koja je u jednoj emisiji izgledom sve raspametila:

