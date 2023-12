PET PUTA SE UDAVALA: Koču ubili na kućnom pragu, sad preminuo Milan s kojim je bila u Parovima - buran život Cece Kitić

Proslavljena rukometašica Svetlana Ceca Kitić objavila je danas na društvenim mrežama da je preminuo njen bivši suprug Milan Maglić

Izvor: Printscreen YT

Svetlana Ceca Kitić imala je i buran ljubavni život o kojem je nerijetko govorila u intervjuima i televizijskim gostovanjima. Danas se na društvenim mrežama oprostila od svog petog bivšeg supruga Milana Maglića, s kojim je učestvovala u rijalitiju Parovi.

Od prvog supruga, fudbalera Blaža Sliškovića, razvela se nakon četiri mjeseca braka kada je imala 19 godina. Drugi put se udala za kolegu Dragana Dašića, s kojim ima sina Nikolu. Nakon četiri godine se razvela.

Ceca Kitić se potom udala za sportskog menadžera Gorana Bogunovića, s kojim je dobila ćerku Maru i s kojim se nedugo potom rastala, a četvrti suprug bio je Zoran Kovačević Koča, koji je ubijen na kućnom pragu.

Ceca i Kiča su bili u vanbračnoj zajednici, ali je on 15 dana po rođenju djeteta ubijen ispred kuće 1998. godine.

"To je najteži trenutak u mom životu. Majka mi je tada mnogo pomogla. Kada sam to prevazišla, znala sam da sam pobjednik i ništa ne može da me pokoleba. To su bili trenuci na ivici - ili poludjeti ili ostati normalan. Razlog i smisao života su mi djeca. Meni je najteže što sam izgubila voljenog čovjeka", rekla je Kitićeva u jednoj emsiji.

Posljednji brak, sa pravnikom Milanom Magićem, okončala je zbog loše komunikacije 2014. godine.

Izvor: Parovi HAPPY televizijaYouTube