30 GODINA NA SCENI, A MALO KO ZNA KAKO SE ZOVE! Evo šta piše u ličnoj karti Nele Mihailović - ovo je njeno PRAVO IME!

Malo ko zna kako glasi pravo ime glumice Nele Mihailović.

Nela Mihalović je već oko tri decenije na domaćoj javnoj sceni, te važi za jednu od najangažovanijih i omiljenih srpskih glumica.

Kako je dugo aktivna u javnosti i medijima, o njoj se mnogo toga zna, ali zapravo malo kome je poznato da joj Nela nije pravo ime i da se ona zapravo zove Danijela.

Glumica ne krije da su je u porodičnom domu od prvog dana zvali Nela. Ipak, na Danijela Mihailović odazivala se i tokom studija.

"Na klasi, od pet djevojaka nas tri smo bile Danijele", počela je razgovor.

"Sve tri smo dobile angažman u Narodnom pozorištu i jednom prilikom kada su me preporučili za jednu ulogu, dok je to stiglo do pozorišta, ulogu je dobila druga Danijela i danas sam sigurna da joj je ta uloga u potpunosti pripadala. Ipak, jedva sam dočekala priliku i rekla molim vas, upišite me kao Nela Mihailović", rekla je Nela, piše "Story".

Od tada je Nela za glumačku, ali i javnu scenu Nela Mihailović, a njeno pravo ime Danijela stoji još samo u ličnoj karti.

Inače, Nela Mihailović prije više od dvije decenije zaklela se na vječnu ljubav kompozitoru Vladimiru Petričeviću, inače rođenom bratu njene koleginice Suzane Petričević.