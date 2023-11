KRIMOSI SU MI POMINJALI DJECU I PRIJETILI BOMBAMA! Šta radi estradna mafija: Na svaka 3 mjeseca mu priređivali PAKAO!

Šako Polumenta progovorio je o estradnoj mafiji i otkrio s čim se on susreo tokom karijere, zbog čega je odlučio da pretežno nastupa po dijaspori.

Izvor: Youtube/Hype TV BiH

O estradnoj mafiji pričalo se mnogo puta, mediji su brujali o informacijama da su pojedinim zvijezdama navodno podmetane bombe zbog nepoštovanja dogovora, da im je prećeno, da su reketirani... a poznati folker Šako Polumenta sada je ispričao sa čime se on sve susreo.

Šako kaže da su mu kriminalci prijetili djeci nakon što nije pristao na ucene. On je ispričao da su pokušali da ga ucene ljudi koji su već reketirali ranije neke njegove kolege, ali da nije pukao pod pritiskom i umalo ugrozio najmilije.

"Sjećam se da je baš bilo gusto. Estradna mafija vlada, samo je pitanje koga će da targetiraju. Narod nema pojma koliko pjevača je zapravo u tome, koliko njih nije uspjelo da se odupre pritisku. Nisam dozvolio da me bilo ko ucjenjuje, zato sam se povukao i nisam pjevao na prestižnim mjestima, nego sam išao u dijasporu. Morao sam da se snađem i brzo mislim. Kad su vidjeli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju djecu, da prijete i pominju neke bombe. Nisam se dao uplašiti i bio sam dostojanstven iako mi nije bilo svejedno", ispričao je Šako, pa dodao:

"Samostalan sam izvođač, za razliku od 90 odsto estradnjaka, koje gura mafija ili veze koje imaju s jakim ljudima ili sponzorima... Mnogi nemaju hitove, već samo izađu i pjevaju moje pjesme. Krimosi su me startovali gdje god da krenem, Švajcarska, Njemačka, ma svuda! Proganjali su me na svaka tri mjeseca. Mnogi su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpio sankcije, svađao se, nema gdje me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pjevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvijezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspio da se izborim za sebe i svoje mjesto".

Šako je potom rekao da mu je, pored ovoga, teško palo i to što je jedno vrijeme bio etiketiran kao pedofil: "Prekinuo sam kontakt s brojnim medijima jer su me optuživali da sam pedofil nakon onih skandala s maloljetnicama. To nikad nije imalo veze s istinom, zato ne dajem često intervjue. Oni koji me ne vole pričali su i da se drogiram, da sam okoreli narkoman, a ja drogu nikada nisam takao rukom. Mnogo je poročna estrada, ali sam ostao zdrav i dosledan svojim principima da nikad ne posegnem za nečin što može da mi pomuti um", istakao je Šako.

