IVANA DUDIĆ IMALA SAOBRAĆAJKU, PARTNER OSTAO NEPOKRETAN! Glumica otkrila jezive detalje nesreće - Dva meseca sve krila!

Ivana Dudić jednom prilikom prisetila se nesreće u kojoj je njen partner teško povređen.

Izvor: Instagram/dudicivana

Glumica Ivana Dudić koju smo gledali u hit ostvarenjima kao što su "Ubice mog oca", "Istine i laži" i "Od jutra do sutra"... nedavno je bila glavna tema jednog događaja u Beogradu na kom se pojavila u skroz raskopčanom sakou ispod kog nije bilo ničega, pa ni brusa.

Ivana ne priča previše o svom privatnom životu, a pre dve godina doživela je saobraćajnu nesreću o kojoj je ćutala dva meseca, tek tada je prvi put progovorila. Kako su tada pisali mediji ona je doživela nezgodu na Rtnju nakon koje je njen momak ostao nepokretan. On je kako su navodili, pao u podnožje planine nakon što se kvad prevrnuo.

Ovaj nemili događaj doveo je do trauma i zbog toga nije želela da govori javno o tome, ali je dušu otvorila u jednom podkastu.

Izvor: Youtube / AmiG šou

"Ja nikada nisam pričala o tome, dva meseca sam uspešno krila to. Jer kada doživiš saobraćajnu nesreću i kada partner u tom trenutku ostane nepokretan to ne treba da se priča i sva pažnja treba da bude usmerena na njegovo ozdravljenje. Ja prvih mesec dana nisam mogla glumački da se sastavim, ja sam tu bila kao mama, samo da on bude dobro i da budem tu za njega u svakom trenutku i da odradim pošteno svoj posao. Misli su mi bile usresređene na to kako će uspeti sledeća operacija, samo je bilo da svi preživimo te trenutke", rekla je Ivana, pa dodala:

"U tim situacijama se ponašaš kao lud čovek. To su najduži dan i noć koje sam ja doživela sigurno. To se dogodilo, a mi smo pet, šest sati čekali pomoć nepomični, jer je nedostupno bilo mesto. Bili smo na nezgodnom mestu i nije moglo da se dođe do nas. Sve je moralo pešaka, trebalo je mnogo vremena, nije moglo na točkovima da se dođe do nas", ispričala je Ivana Dudić u podkastu "Poster", a jednom prilikom je privukla veliku pažnju javnosti kada je otkrila kako se snimaju eksplicitne scene.