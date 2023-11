GLUMICA PRIZNALA DA JOJ SE SVIĐA 10 GODINA MLAĐI KOLEGA: Ivana pala na člana Mense (22) - hit priča kako ga je muvala!

Ivana Dudić otkrila koji kolega je baš po njenom ukusu

Izvor: Instagram/dudicivana

Ivana Dudić važi za jednu od najpoželjnijih glumica, a sada je otkrila i koga ona smatra najpoželjnijim kolegom. U pitanju je Luka Grbić, glumac iz hit filma i serije "Južni vetar", koji je jedan od najinteligentnijih glumaca.

Luka Grbić je član Mense, a njegov IQ je 156, a način na koji ga je Ivana "muvala" je apsolutni hit.

"On je presladak, to uvijek govorim. Luka Grbić. Znaš kako sam mu se udvarala, pošto je on baš mlađi od mene? Pitala sam ga da li hoće da ga vodim u Mek", rekla je glumica.

Luka Grbić je ranije otkrio da je na kastingu za "Južni vetar" izjavio da zna da vozi kola, ali da to nije bilo tačno. Međutim to mu se ipak nije obilo o glavu.

"Iz straha sam odgovorio da znam da vozim. Nisam osjetio težinu te svoje bezazlene laži dok nije trebalo da vozim automobil. Reditelj Miloš Avramović mi je rekao danas snimamo scenu kad vozim kola. Otišao sam brzo na internet i ukucao kako se vozi automatik. Nekim čudom to je prošlo dobro. Imao sam, na sreću, pomoć kaskadera, koji mi je rekao da se smirim" , ispričao je on jednom prilikom i dodao da je reditelj za njegovu laž saznao tek posle snimanja.

