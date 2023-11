"SVAŠTA MI SE IZDEŠAVALO ZA OVIH 8 GODINA": Dino Merlin se ponovo obratio srpskoj publici - stao na binu i sve priznao!

Dino Merlin večeras ponovo nastupa u beogradskoj Areni

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Dino Merlin je započeo svoj drugi, od četiri koncerta koja će imati u Srbiji. Arena i ove večeri puca po šavovima, a od poznatih ličnosti primijećeni su Nikolija i Relja, Ivana Korab sa "misterioznim muškarcem", kao i pjevačica Maja Berović sa suprugom Alenom.

Koncert je počeo pjesmom "Da šutis", a nakon još par hitova, odlučio je da se obrati prepunoj Areni.

"Svašta se u mom životu izdešavalo za ovih 8 godina koliko se nismo vidjeli, ali ono što je najljepše je to da sam postao deda. Dedo Dino. I moja je želja da on bude dobar čovjek, da uvažava preference, da bude dobro sa svim ljudima iz svijeta, i ne znam iz kog razloga on baš voli ovu moju pjesmu 'Ti budi daleko", rekao je pjevač.

Dino Merlin početak koncerta

