Baka Prase i Desingerica objavili su snimak iz skupocjenih kola kojima su se provozali ulicama Beograda.

Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot

Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica privukao je ogromnu pažnju javnosti kontroverznim nastupima na kojima publiku udara patikom u glavu, tekstovima pesma koji klinci pjevaju na svakom ćošku, dok na društvenim mrežama izazivaju oprečne komentare.

U centru komentarisanja se našao i kada je sletio s puta u skupocjenim kolima, nakon čega je objasnio da je jurio kao i da je ispravio krivinu, te da mu je pukla grudna kost. Reper je sada snimio video s jutjuberom Bogdanom Ilićem poznatijim kao Baka Prase koji je više puta bio u žiži javnosti zbog raznih skandala.

Reper i jutjuber su se vozili u skupocjenim kolima po Beogradu, divljali, driftovali, pjevali, a u jednom trenutku se Desingerica podigao i pljunuo kroz prozor, a zatim je uz svoju numeru počeo da skače po kolima te sjeo na gepek dok je jutjuber vozio.

Vidi opis PSUJU, PLJUJU I DIVLJAJU PO BEOGRADU! Desingerica i Baka Prase se bahate - Skaču po kolima i pokazuju SREDNJI prst! FOTO Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/Baka Prase/screenshot Br. slika: 11 11 / 11

U klipu je Desingerica progovoro i o prekidu saradnje s Pljugicom, te otkrio da li su se rastali zbog para - "Da je zbog love davno bi ja onda pustio to niz vodu. On treba da pravi neku svoju karijeru, neki svoj pravac, da ne bi na neki način ja svojim stavovima uticao na njegovu karijeru i to je opet između nas... Tako da ovo je najbolje opcija. Teško je ispratiti mene u tim nekim stvarima. Ima tu mnogo dubljih privatnijih problema koji se ne tiču para, ali se na kraju dotakneš i para posle svega. On gradi neki svoj pravac sada, ne vjerujem da će da bude loše imao je dobrog mentora...", rekao je Despić.