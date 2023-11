ROĐENA SESTRA SE UDAVILA KAD JE IMALA 13 GODINA: Tragedija naše pjevačice - Desilo se 1992, valjda je tako BOG HTiO

Pjevačica Mina Kostić progovorila o porodičnoj tragediji

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand

Pjevačica Mina Kostić, koja je nekoliko puta do sada u intervjuima istakla da je usvojena kada je imala samo pet godina, otkrila je prije izvjesnog vremena detalje tragedije koje je doživjela kao tinejdžerka.

Mina je odrastala u siromaštvu, njena majka je rodila desetoro djece, a kada je imala samo pet godina, roditelji su je dali na usvajanje. Pjevačicu je odgajila Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. Pored toga što je teško živjela, Mina je doživjela tragediju i kada se njena rođena sestra se utopila.

"Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnijela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga sjetim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog htio. To je bila sudbina", rekla je Mina u jednom intervjuu.

"Moja mama je rodila desetoro djece i četvoro pobacila", dodala je pjevačica.

Ime po rođenju joj je glasilo Minira Jašari, a promijenila ga je u sadašnje kada je imala devetnaest godina. Mina je čitavog života ostala bliska kako sa biološkom majkom, koja je preminula prije nekoliko godina, a tako i sa usvojiteljkom Dudom.

BONUS VIDEO: