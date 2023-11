"NIKADA NISAM ČULA ZA TU ALEKSANDRU PRIJOVIĆ..." Hrvatska pjevačica o "srpskim cajkama" - komentarisala PET ARENA!

Hrvatska pjevačica Jasna Zlokić, koja je na našim prostorima upamćena po hitu "Skitnica", nikada nije čula za Aleksandru Prijović, koja je napunila čak pet zagrebačkih Arena.

Aleksandra Prijović napunila je tri Arene u Beogradu, dok je zakazala čak pet velikih koncerata u Zagrebu, a hrvatske javne ličnosti ne prestaju da je komentarišu.

Hrvatska pjevačica Jasna Zlokić, koja je na našim prostorima upamćena po hitu "Skitnica", kaže da nikada nije čula za Aleksandru Prijović. U intervjuu za tamošnje medije komentarisala je srpsku koleginicu i iskoristila priliku da joj čestita na velikom uspjehu u njenoj zemlji, ali i regionu.

"Nikada dosad nisam čula za tu Aleksandru Prijović dok nije izašla vijest da je napunila pet zagrebačkih Arena. Za to joj svaka čast! To je definitivno zavidan uspjeh! Možda nisam prije čula za nju jer ne slušam takvu vrstu muzike, ali svakako ako gledamo to kao tržište, onda je ona postigla stvarno velik uspjeh. Inače, ljudi koji napune pet Arena, za njih se zna - kroz vrijeme, rad, postojanje i poštovanje. Eto, nisam znala da neko može doći iz čistog mira i napuniti toliki broj Arena", započela je.

"Ona me zaintrigirala i poslušala sam nekoliko njenih pjesama i došla sam do zaključka da to nije moj stil i jednostavno je ne osjećam. Ne zato što je smatram manje vrijednom, nego je to zvuk koji ne preferiram", rekla je Zlokićka u emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović".

