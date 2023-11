NEKADAŠNJI KAPITEN ZVEZDE KUPIO BIVŠOJ ŽENI STAN NA DEDINJU! Priča se da se udaje za Žiku, nastao haos - "Sve on zna"

Bivši kapiten Crvene Zvezde navodno teško podnosi to što je njegova nekadašnja supruga u vezi sa Žikom Jakšićem.

Izvor: MN Press /Instagram/djanimusic/printscreen

Popularni voditelj koji važi za ozbiljnog zavodnika, Žika Jakšić navodno planira uskoro da stane na "ludi kamen" sa Tijanom Mijailović, ali, kako pišu mediji, muku muči sa njenim bivšim mužem nekadašnjim fudbalerom Nikolom Mijailovićem.

Bivši kapiten Crvene Zvezde je nekadašnjoj supruzi kupio stan na Dedinju dok su bili u zajednici iz koje imaju nasljednika. Iako je nekretnina na njeno ime, bivšem sportisti se, po svemu sudeći ne dopada to što producent Granda dolazi kod Tijane.

"Nikola se požalio prijateljima da se pokajao što je Tijani kupio stan u jeku ljubavi. Nije računao da će se razvesti, a nije mu pravo što svi ispiraju usta da mu se bivša žena zabavlja sa čovjekom sa estrade. Ne miješa se on u njen život, ali ne može da se pomiri sa tim da će opet da se uda. On prema njoj izgleda i dalje gaji emocije i sve mu smeta. Pravi se on da mu je svejedno, ali nije. Nikako mu se ne dopada to što ga prijatelji ogovaraju iza leđa. Sve on čuje i zna šta se priča u gradu i to ga sada najviše potresa", rekao je prijatelj sportiste za "Kurir".

Izvor: MN Press

Čini se da Žiku i njegovu izabrancu ove priče ne potresaju. Oni uživaju u svojoj ljubavi izlaze, provode se i putuju.