ŽIKA JAKŠIĆ KUPIO GROBNO MJESTO: Ljekari mu spasili život, on kupio grobnicu "s pogledom" - "Spremna i ODMAH USELJIVA"!

Producent i voditelj emisije "Nikad nije kasno" otkrio kako se odlučio na kupovinu grobnog mjesta

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Voditelj emisije "Nikad nije kasno" Žika Jakšić, privlači pažnju medija izjavama o svom životu, bilo da se radi o vremenu kada je radio poslove u Njemačkoj kako bi prehranio porodicu, ili vezi sa Slavicom Ćukteraš, a tako i sada pričom o grobnom mjestu koje je kupio nedugo nakon operacije.

Žika Jakšić je bio na operaciji slijepog crijeva, koju su ljekari izveli u poslednjem trenutku i tako mu spasili život, zbog čega je počeo da razmišlja o životu i smrti. Danima je trpio bolove, prijetila mu je sepsa, ali su hirurzi na vrijeme uspjeli da ga operišu.

"Ja sam kupio mjesto za svoje vječno konačište i već je uređeno i useljivo je odmah. Ja sam to kupio na vrijeme, da se ne svađaju gdje će da me sahrane i kako to već umije da bude, nego sam sebi lijepo napravio da imam pogled, da imam mir, da uživam. Ja sam ti, drug moj, obezbijedio sebi mjesto da imam gdje da živim kad umrem! I hoću da kažem da nemam nikakav strah od smrti", rekao je Jakšić i dodao:

"U svojoj glavi sam dospio toliko daleko, iskopao sam sam sebe toliko da nemam uopšte problem da pričam o tome".

BONUS VIDEO: