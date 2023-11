ĆERKA OTVORILA DUŠU O TEŠKOJ BOLESTI SLAVNOG OCA! Gubi bitku s demencijom: "To je najbolja stvar koju možemo da tražimo"

Brus Vilis vodi tešku bitku s demencijom, a ćerka slavnog glumca otkrila je kakvo je trenutno zdravstveno stanje slavnog glumca.

Izvor: Profimedia

Svijet je ostao u šoku kada je prošle godine saopšteno da se legendarni holivudski glumac Brus Vilis povlači zbog bolesti s kojom već neko vrijeme vodi bitku. Kako je kasnije otkriveno Brus Vilis se bori s frontotemporalnom demencijom, a pričalo se da je glumac imao problema da govori, kao i da pamti tekst zbog čega je na kraju morao da se povuče iz posla.

U nedavnom intervjuu, reditelj Glen Gordon Karon je rekao da su se komunikacijske vještine Brus Vilisa znatno pogoršale, a Brusova supruga, Ema Heming Vilis, otvoreno je pričala o suočavanju sa opakom bolešću.

Sada je njegova ćerka Talula Vilis gostujući u emisiji "Dru Barimor šou" otkrila kakvo je trenutno stanje slavnog glumca.

"Isto mu je, što mislim da je najbolja stvar koju možemo da tražimo", rekla je Talula, a zatim ga ukratko opisala: "Vidim ljubav kad sam s njim, on je moj otac i voli me, što je zaista posebno".

Izvor: YouTube/The Drew Barrymore Show/screenshot

Otkad je glumcu dijagnostikovana teška bolest, njegova porodica često govori o njoj i o glumčevom stanju. Kako kaže Talula, cilj im je da osveste druge o demenciji: "U jednu ruku, to je ko smo mi kao porodica, ali u isto je vrijeme jako bitno za nas da širimo svijest o FTD-u. Ako možemo uzeti nešto s čim se borimo kao porodica i individualno kako bismo pomogli ljudima, da to preokrenemo i napravimo nešto lijepo oko toga, to je jako posebno za nas", poručila je ona.

Brusu je prošle godine dijagnostikovana afazija - poremećaj u govoru, nakon čega se povukao iz glume, a onda mu je u februaru dijagnostikovana demencija. Njegova porodica, uključujući bivšu suprugu Demi Mur, tada je objavila saopštenje u kom su progovorili o ovoj teškoj bolesti.

"Iako je ovo bolno, olakšanje je napokon imati zvanično dijagnozu. FTD je okrutna bolest za koju je malo nas čulo i može pogoditi bilo koga. Za ljude ispod 60 je FTD najčešći oblik demencije, a zato što dobijanje dijagnoze može potrajati godinama, FTD je verovatno rašireniji nego što znamo", napisali su tada Demi Mur.