SIN OVE PJEVAČICE SE ZAPOSLIO NA PINKU! Otkriveno čime će se tačno baviti - "Prioritet mu je FAKULTET, bira svoj put!"

Sin pjevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje dugo se nalazi pod budnim okom javnosti. Nakon što su ga mediji spajali sa najstarijom sestrom Rodić, o Jovanu se pisalo i kada je otkrio da radi u jednom butiku za platu.

Njegovi roditelji oduvijek su isticali da je on vrlo vrijedan momak i da, uprkos uspješnim roditeljima, na sve načine pokušava da zaradi svoj novac. Nedavno se pojavila priča i da je otpočeo voditeljsku karijeru na Insta televiziji, koja je u sklopu Pink kuće, a sada je detalje njegovog angažmana otkrio upravo Jovanov otac.

"Jovan nije postao voditelj, već organizator. Bavi se organizatorskim poslom na "Insta TV". Tu se zaposlio i jako mi je drago zbog toga. On je sada u tim godinama i treba da pogleda sve poslove i da odabere sebi put. Međutim, on završava Ekonomski fakultet, to mu je prioritet, a ovo je samo da vidi šta sve u životu može da se radi", objasnio je Peja i dodao:

"Njemu je to sad jako interesantno, mnogo je srećan. To su sve moji prijatelji, sa njima sam radio i ja. Život je stvarno čudo, moje dijete se posle toliko godina zaposlilo na Pinku, tamo gdje sam ja počeo pre trideset i koju godinu."

Peja se prisjetio perioda kada je i sam radio na pomenutoj televiziji, a za koju ga vežu samo lijepe uspomene.

"Drago mi je da je okružen dobrim ljudima, koji mu pomažu, čak mu nude i hranu, slatkiše. Baš sam srećan zbog toga jer znam da moj život koji sam radio i živio, nisam ga uzaludno potrošio", zaključio je nekadašnji voditelj i ponosni otac koji je srećno zaljubljen i u braku sa 25 godina mlađom Draganom.

