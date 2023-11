"ON JE DIVNO DIJETE, ALI SE LJUTI JER..." Zlata se oglasila nakon skandala sa sinom - urlao na majku PRED KAMERAMA!

Zlata Petrović se oglasila nakon skandala sa sinom na proslavi punoljetstva ćerke Radiše Trajkovića Đanija.

Izvor: Kurir TV

Zlata Petrović našla se u žiži skandala na proslavi punoljetstva ćerke njenog kolege Radiše Trajkovića Đanija, kada se njen sin Jovan ružno ponio prema njoj.

U jednom momentu Jovan je počeo da viče na Zlatu i ponižava majku pred svima. Jovan je besnio jer je želio što pre da uđe u restoran, kako ne bi pokisao, dok je folkerka imala želju da se svi zajedno fotografišu. "Ajde bre, ako hoćeš ti idi pa se slikaj! Kako ovdje svi da stanemo. Ti idi, pa stani i kisni", urlao je Pejić, dok je svim prisutnima bilo neprijatno, kao i Zlati.

Nakon toga je Zlata stala ispred pripadnika sedme sile i otkrila što je Jovan bio neraspoložen:

"Moj sin to ne voli, on ne voli da se slika. Ljuti se, ali on je divno dijete. On ne voli ovo, kaže on meni da ne voli da se slika i ja razumem to", rekla je Zlata pa je dodala kako planira da se provede na rođendanu:

"Ja ovdje nisam došla da pijem kiselu vodu, već da popijem i da se proveselim a onda i da zapjevam koju", otkrila je Zlata.