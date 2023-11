"NISAM DOBIO NI DINAR ZA ZONU ZAMFIROVU!" Milan Vasić podijelio ŠOK DETALJE - progovorio o TUČI sa producentom!

Milan Vasić otkrio je da nije isplaćen za film "Zona Zamfirova", a detalji su šokirali čitavu javnost.

Izvor: Instagram/milanvasic_official

Glumac Milan Vasić poslednjih nekoliko godina u nekoliko navrata našao se u žiži interesovanja medija zbog tema koje nisu glumačkog tipa.

Govorio je o Kosovu i Metohiji, upoznavanju i druženju sa Novakom Đokovićem, a sada šokirao sve detaljima sa snimanja filma "Zona Zamfirova". Milan Vasić igrao je glavnu mušku ulogu u drugom dijelu ovog ostvarenja, međutim, kako kaže on i njegove kolege koje su igrale u ovom ostvarenju, još nisu isplaćene.

"Nisam isplaćen nijedan dinar. Mislim da sam čak i u gubitku. Rekao sam producentu da me se ne plaši jer ga neću tužiti. Jedino treba da se plaši boga, jer on sve vidi. Svako može da prevari nekog. Dao sam sto posto od sebe, uživao sam u snimanju, ali da tako nešto neko uradi, besmisleno mi je. Pogotovu glavnom glumcu koji je nosio cio film. Jadno je to. Svima kažem da me se ne plaše, neću da se bunim", rekao je Vasić.

Glumac Milan Vasić pratio je uživo utakmicu Radnik - Partizan. Reporter Monda Vladimir Sukdolak pričao je sa njim o utiscima posle četvrtfinala Kupa.

Podsjetimo, Milan Vasić se prije nekoliko godina navodno potukao sa producentom filma “Zona Zamfirova”, Miroslavom Mitićem. Problem je nastao kada je Vasić vidio raspored gradova koji mora da se posjeti.

“Da, sve je tačno! Milan me je pretukao. Jedino što me tješi jeste da je film na pretpremijerama u Senti, Vranju, Aleksincu i Pirotu dosad pogledalo više od deset hiljada gledalaca”, izjavio je Mitić, piše Kurir, dok je Vasić ovu priču demantovao.

“Ako možeš da se tučeš i pjevaš do pet sati, onda svaka čast. Ko je to bre izmislio da se producent i ja tučemo“, rekao je tada Vasić.