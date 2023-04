BILA MALA ZONE, SAD LIJEPA GLUMICA VOLI 23 GODINE STARIJEG: Nećete vjerovati ko je njegova bivša žena

Janu Milosavljević publika je prvi put imala priliku da vidi u filmu “Zona Zamfirova”, u kom je tumačila ulogu male Zone.

Ona je kasnije glumila u još nekoliko projekata Zdravka Šotre, a veliku pažnju je privukla i ulogom Irene u seriji “Žigosani u reketu”.

Ipak, ono što mnogi o njoj ne znaju jeste to da je njen otac poznati pjevač Nenad Milosavljević, frontmen grupe “Galija”.

"Jana se rodila 1990. godine, a s obzirom na to da se moj brak sa njenom majkom ubrzo nakon toga raspao, slabo smo bili u kontaktu sve do 2000. godine. Jana studira glumu na akademiji u Novom Sadu. Svu svoju djecu učim važnoj životnoj lekciji, a to je da svaki čovjek mora posedovati određenu odgovornost prema slobodi", rekao je Nenad prije par godina za Stori.

Ona i reditelj Filip Gajić (55), postali su roditelji dječaka Joakima 2017. godine. Njoj je to prvo dijete, dok se Filip već ostvario u ulozi oca, pa iz prethodna dva braka ima još troje.

Ovaj umjetnički par upoznao prije nekoliko godina na inicijativu muzičara Ramba Amadeusa i ubrzo započeo zajednički život.

Na pitanje da li su Filip i ona imali "problema" kako da odluče oko imena sina, Jana je ranije za "Gloriju" rekla:

"Imali smo muke, nikako nismo mogli da se dogovorimo. Mjesec posle rođenja dijete nije imalo ime, svako ga je zvao kako je htio, nije ga imalo ni kad smo krenuli da ga prijavimo. Pred vratima opštine Zvezdara odlučili smo se za ono koje su Filipova djeca izabrala. Mada ga i dalje zove ko kako hoće", rekla je lijepa glumica.

Joakim je biblijsko ime, koje potiče iz starohebrejske riječi „ueho-uaqim“, što znači „Bog je postavio“. U Bibliji ovo je ime oca Djevice Marije - Joakim. Pravoslavni Srbi imaju i slavu Joakim i Ana, koja se slavi 22. septembra.

Prije Jane, Filip Gajić bio je u braku sa još jednom glumicom. Reč je o Luciji Šerbedžiji, ćerki čuvenog Radeta Šerbedžije.

Lucija i Filip vjenčali su se 2006. godine u jednom maslinjaku u Istri, 2007. godine dobili su sina Sergeja, a tri godine kasnije i ćerku Anastaziju.

"Upoznali smo se još dok smo bili djeca. Zajedno smo glumili u kultnoj jugoslovenskoj predstavi KPGT-a "Oslobođenje Skopja“, sa kojom smo otputovali na tromjesečnu turneju po Americi. Posle su nam se putevi razišli. Lucija je mene vjerno čekala 25 godina, kao Penelopa Odiseja", rekao je Filip o Luciji jednom prilikom.

Publika je Janu Milosavljević imala prilike da gleda i u seriji "Vojna akademija".