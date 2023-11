"NISAM IMALA ŽELUDAC DA SE POTURIM MATORCIMA KAO ONA!" Maca žestoko isprozivala Teodoru Džehverović - haos na estradi!

Maca Diskrecija udarila je na pjevačicu Teodoru Džehverović.

Izvor: Instagram/macastarbarbi/teodoradzehverovic

Starleta i nekadašnja učesnica rijalitija Maca Diskrecija nedavno je gostovala u jednoj emisiji u kojoj je oplela po brojnim javnim ličnostima.

Pričala je nedavno o Jeleni Đoković, a sada o Ani Korać i njenom suprugu kog vešto krije od očiju javnosti, da bi potom prešla na pjevačicu Teodoru Džehverović za koju takođe nije imala riječi hvale. Kako je Diskrecija navela, nije uspjela kao njena cimerka iz Zadruge zbog toga što se nije "poturala pod matorce".

"Nisam kao Teodora, nisam imala želudac da se poturim pod nekog matorca. To je moj problem bio. Ona se tako proslavila. Želim joj sve najbolje, iskreno, ali mislim da je to sakrila. Ali sakrila je zbog svog uspjeha. Ne zamjeram joj, možda je to iskoristila, on je nju probio. Opet, neko, svako mora da te probije da bi bio u tom svijetu. Ali želim joj sve najbolje", rekla je Diskrecija za TV Hype.

