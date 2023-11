PROZIVALA JELENU ĐOKOVIĆ, NA RED DOŠLA I KOLEGINICA: Maca Diskrecija raspalila po starleti - Udala se bogato i šta sad?!

Starleta Maca Diskrecija otkrila šta zamera rijaliti koleginici

Izvor: Instagram/macastarbarbi

Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, poznata je po učešću u rijalitijima Parovi i Zadruga, ali i nesvakidašnjim izjavama u kojima otkriva svoje mišljenje o javnim ličnostima.

Jednom prilikom je spomenula i Jelenu Đoković i rekla "da se dobro udala", a sada je komentarisala starletu Anu Korać, koja se povukla nakon rođenja deteta.

"Kod nje me nervira to što se povukla. Udala se bogato, on je njoj verovatno postavio ultimatum. Ako si se udala bogato, što se povlačiš? Mnogi ne znaju ko je njen muž, ja znam, bogat, nepoznat lik. Biće teško ako se raskantaju", pričala je Maca u jednoj emisiji.

Poslušajte:

On je njoj postavio UTIMATUMpic.twitter.com/BWoQqrX3A4 — Nina Krunić (@nina_krunic)November 1, 2023

Starleti se početkom godine na meti komentara našla i supruga proslavljenog tenisera Novaka Đokovića:

"Jelena Đoković... Pogledajte te obrve kao čupavci, ima pegice kao Pipi Duga Čarapa, znači zubi zečiji. Ženo, uvalila si se za sve pare, je*eš mi sve! Kako si se dobro udala", rekla je Maca.