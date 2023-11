ZAŠTO ME SINE OSTAVI, REKAO SI DA NIKAD NEĆEŠ! Bolne reči Mirka Kodića i neutešne majke za preminulim sinom kidaju dušu!

Mirko Kodić oprašta se od sina Aleksandra koji je iznenada preminuo u 30. godini.

Jedan od naših najpopularnijih harmonikaša, Mirko Kodić izgubio je sina kog je dobio u prvom braku, Aleksandra. Harmonikaš je potvrdio ovu tužnu vest, nakon čega mu je pozlilo, a onda se oglasila i njegova supruga koja je izjavila da je Aleksandar "samo legao, zaspao i nije se probudio".

Mirko je objavio je čitulju preminulom sinu Aleksandru u jednim dnevnim novinama. Sin harmonikaša preminuo je 28. oktobra u snu, a rezultati obdukcije još nisu objavljeni.

"Toliko si dobar da je i Bog poželeo da te ima uz sebe. Prerano te je oduzeo od nas, ali znamo da si sada na nekom boljem mestu. Putuj s anđelima", stoji u čitulji neutešnog oca.

Pored Mirka, čitulju je dala i Aleksandrova majka, a njene reči kidaju dušu - "Živote majkin, sve majkino na svetu, dušo moja! Ljubila majka sina svog jedinog! Zašto me, sine, ostavi, rekao si da nikad nećeš! Šta će pusta majka bez tebe, za tebe je majka živela! Niko mi nije javio da dragi Bog ima neki plan za tebe. Samo on zna zašto mi te je uzeo, trebaju mu samo čiste duše! Do sada te je majka čuvala i pazila, a od sada neka te anđeli čuvaju! Ljubi majka", glasi čitulja koju je objavila Aleksandrova majka.

Aleksandar će biti sahranjen danas, 1. novembra na beogradskom groblju Lešće.

