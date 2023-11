SAZNALA SAM DA IMAM POTERNICU! Zorana se spremala da dovede GOLMANA u Srbiju, pa pobesnela: Trebalo je da letimo zajedno

Zorana Jovanović spremala se da dečka dovede prvi put u Beograd, kada je saznala informaciju zbog koje je pobesnela.

Izvor: Youtube/Zorannah

Srpska blogerka Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah često je boravila u Americi, a tamo se i zaljubila u slavnog sportistu s kojim je već neko vreme u vezi, nije isključeno da će se uskoro i venčati. Nedavno je sa pratiocima podelila novitet iz svog privatnog života, te otkrila da se sa dečkom, golmanom Elojom Rumom preselila u Holandiju.

U poslenjem video snimku koji je objavila na svom Jutjub kanala otkrila je da je odlučila da dečka dovede u Srbiju, ali to nije moglo da prođe bez frke.

Osim što nije mogla da povrati svoj broj telefona jer nije mogla da plati račun, Zorannah je saznala da se našla na poternici zbog neplaćenih kazni.

"Ja letim večeras, a on sutra uveče. Trebalo je da letimo zajedno, ali sam ja saznala da imam poternicu zbog kazne za brzu vožnju. A moram da odem lično da to rešim. I da on čovek ne bi sedeo dva sata na aerodromu dok ja to završim, ja letim večeras", ispričala je, između ostalog, Zorana.

Izvor: Youtube/Zorannah

Međutim, na kraju se ispostavilo da ona ipak nije na poternici, pa je uspešno mogla da završi sve poslove dok njen dečko nije doputovao. Influenserka i golman su, inače, odseli u hotelu jer, kako je objasnila, u njenom stanu sada živi njen brat.

Kada se to desilo, ona ga je vodila na jagnjetinu ispod sača, koja mu se veoma dopala, a onda su išli na rođendansku žurku njene prijateljice, gde je došla kao iznenađenje, s obzirom na to da niko od njih nije znao da ona dolazi.

"Impresioniran sam. Hteo sam malo da vidim malo starije. Ali je miks između starog i novog. Ali sam se lepo proveo", rekao je Eloj o boravku u Srbiji.