PISAO JOJ NA INSTAGRAMU, PA OTIŠLI NA SVIRKU: Vuk Mob otkrio kako je smuvao Tijanu Em - "Sviđala mi se i pre"

Reper Vuk Mob otkrio i da pjevačicu još nije upoznao sa ćerkom

Izvor: Instagram/tijanamilentijevic.official

Prije nekoliko dana u javnost su isplivale slike Tijane Milentijević, pjevačice poznate i kao "žena od sultana" i repera Vuka Moba koji je ljubi u rame. Ubrzo nakon toga na njihovim Instagram nalozima sve "pršti" od emotikona, a sada je reper otkrio i da je pjevačicu kontaktirao preko Instagrama.

"Tijana mi se dopadala i prije nego što smo se upoznali. Pustio sam joj poruku preko Instagrama. Počeli smo da se dopisujemo i u jednom trenutku smo shvatili da moramo da se vidimo. U vezi smo mjesec dana", rekao je Vuk, a potom otkrio i da su zajedno bili na nastupu Slađe Alegro kada su nastale pomenute slike..

"Bili smo zajedno na nastupu Slađe Alegro, ali loše sam se proveo. Ne zbog Slađe, već je ozvučenje bilo jako loše. Oštetilo mi je desno uvo, ne čujem dobro već tri, četiri dana".

Vuk Mob je otkrio i da Tijanu još nije upoznao sa ćerkom, ali i da je on sa njenim prijateljima na "ćao, ćao".

"Nema šta Tijana da prihvati ili ne prihvati moju ćerku. Moje dijete je moja stvar, još uvijek se nisu upoznale. Mislim da je glupo pričati o tome. To su dvije različite stvari u mom životu, rano je pričati o tome. Dijete neću da upoznajem ni sa kim do onog trenutka dok ne počnem da živim sa djevojkom. Sa njenim prijateljima sam na ćao, ćao. Sve ide postepeno, ne žurimo ni sa čim.

Bivša djevojka Vuka, nedavno je prokomentarisala to što reper sada uživa u ljubavi sa Tijanom, ali muzičar tvrdi da ne zna ništa o tome.

"Nisam video da je komentarisala moju vezu sa Tijanom. Ako joj smeta moja veza, pa Bože moj. Ne znam šta bih rekao na to. Normalno je da nastavim sa svojim životom kao što će i ona da nastavi, pomirio sam se sa tim odavno. Ne mogu da se krijem ispod kamena da sam sa nekim. To je život, normalna stvar. Ona će sjutra isto naći partnera i meni je to u redu", rekao je Vuk i dodao da ga negativni komentari ne dotiču. "Kerovi laju, karavani prolaze. Koga briga šta će da kažu tamo neke iskompleksirane babetine ili isfrustrirani ljudi da komentarišu? U stvarnom životu mi još niko ništa loše nije rekao".