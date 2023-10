BILA SAM TRUDNA, A NOVAK JE BIO GRUB! Jelena Đoković progovorila o SVAĐI sa Noletom

Jelena Đoković nikad iskrenija o odnosu sa suprugom Novakom Đokovićem.

"Kad mi ljudi kažu da smo savršeni, odmah odgovorim da nismo", rečenica je kojom je Jelena Đoković počela da opisuje odnos sa suprugom Novakom Đokovićem. Gostujući u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji, direktorka fondacije "Novak Đoković" iskreno je govorila o roditeljstvu. Otkrila je kako ju je Tarina rečenica "Ti nisi moja mama, izađi" zaboljela, a potom se osvrnula i na odnos sa Novakom.

"Ja sam jako svoja i nije me briga šta će okolina da kaže. Kada smo Novak i ja zajedno, to smo zaista mi, i kada smo posvađani i kada smo u ljubavi. To je emocija koja je prirodna i drago mi je što možemo da budemo svoji", rekla je Jelena i dodala da je u životu najbitnije ostati svoj. Osvrnula se na svađu koju dobro pamti, a koja se dogodila kada je Jelena bila u drugom stanju.

"Novak je jako autentičan. Mi smo od 18. godine zajedno. Moja sestra se odselila prije osamnaest godina, ja sam sa mojim mužem isto toliko, mi smo rod rođeni. Ne vidim da je to nešto što mi radimo zbog javnosti. I volim da odgovorim kada mi ljudi kažu da smo savršeni. Odmah da vam kažem da nismo. Sjećam se kada smo se posvađali u nekom lajvu prije par godina. Ja sam bila trudna i emotivna, a on je u tom momentu bio grub", otkrila je Jelena i objasnila:

"Ja sam odreagovala kako sam odreagovala. Posle kada sam razmišljala, zapitala sam se: 'Bože, je l' stvarno ljudi misle da je nama sve med i mlijeko?'. Ipak, mislim da ne misle, ali vjerovatno je to ona vrsta projekcije - ako ja težim uspjehu, slavi, novcu, valjda je tamo bolje. Onda vide da tamo negde isto ima problema i da nije sve tako sjajno i bajno. Najbitnije je da se čovjek osvijesti ko je i šta je, jer mi zapravo ne znamo ko smo", savjetovala je Jelena i otkrila da su Novak i ona dugo glumili.

"Koliko dugo smo mi glumili da se prilagodimo. Da sam se ja trudila da se dopadnem toj javnosti, koja je od mene očekivala ne znam ni ja šta i da se svima dopadnem, ne znam da li bi Novak svanuo, što kažu, jer to bi moralo negde da se ispolji u kući. On je svaki put sve bolji, što znači da mi odlično funkcionišemo, ali i ja sam bolja. Nas dvoje, što smo uspjeli da budemo svoji zajedno, ali i odvojeno, za mene je to najveći uspjeh. Ako će neko da teži nečemu, neka teži da bude svoj, jer to nema cijenu", zaključila je Jelena Đoković u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

