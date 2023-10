PROGOVORIO O SKANDALU S FLAMINGOSIMA: Danijel Alibabić je imao 16 godina kada mu je zviždao Sava Centar! (VIDEO)

Danijel Alibabić se prisjetio izbora za predstavnika na Pjesmi Evrovizije, kada crnogorski žiri nije dao nijedan glas favoritima Ognjenu Amidžiću i Marinku Madžgalju koji su izveli "Ludi letnji ples" sa legendarnim Luisom

Svi evrovizijski fanovi iz Srbije pamte skandal koji se odigrao 2006. godine, kada se birao predstavnik za Pesmu Evrovizije. Flamingosi su izveli "Ludi letnji ples" i važili za favorite, ali je mladi bend iz Crne Gore No Name odneo pobedu zahvaljujući glasovima crnogorskog žirija, zbog čega je zviždao celi Centar "Sava".Milan iz Nevernih beba, koji je bio u žiriju je tada stao na binu i izrazio svoje nezadovoljstvo, a umesto da No Name izađe na binu i izvede pobedničku pesmu, publika je zvižducima i aplauzom vratila Ognjena Amidžića, Marinka Madžagalja i Luisa na scenu.

Sada je bivši član benda No Name otkrio kako je izgledalo njegovo učešće na Pjesmi Evrovizije godinu dana ranije, ali i događaje u Centru Sava nazvao skandalom.

"Čak 18 godina ima od mog nastupa na Evroviziji 2005. godine. To je prvi moj veliki nastup u životu i nešto o čemu sam maštao kao klinac. Tada sam bio dječak od 16 godina. Bilo je pitanje da li ja uopšte mogu da učestvujem na Evroviziji, jer sam zapravo imao 15 godina do 8. maja. Kako je 21. maja bila Evrovizija većano je da li ja mogu da učestvujem jer ne ispunjavam uslove. Progladali su mi ipak kroz prste jer sam u međuvremenu napunio 16 godina i rekli su: Ajde može taj mali", rekao je Alibabić u emisiji na Kurir televiziji, a potom se dotakao famoznog izbora 2006. godine.

"Ja sam pričao mnogo puta na tu temu. To je sve ostalo pod velom misterije i tajne. Ja razmem ljude koji imaju negativan stav po tom pitanju, ali voleo bih jednom da razjasnim ljudima šta se zapravo dogodilo i nadam se da ću za to imati priliku. To jeste bio skandal".

