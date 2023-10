"DA L' JE MOGUĆE DA JE I OVA NESREĆNICA TU? ONA ME PROGONI": Ceca i JK OČI U OČI na istom letu - putnici između 2 vatre

Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša nisu ni slutile da će se naći u istom avionu iz Beograda do Minhena, a zatim i na aerodromu.

Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović prethodne nedelje bile su tema broj jedan na estradi, jer je JK na društvenoj mreži "X" objavila snimak suđenja sa dugogodišnjom ljutom protivnicom, na kom su mogle da se čuju brojne međusobne uvrede.

Kao što se može vidjeti i na ekskluzivnim fotografijama koje donosimo s lica mjesta samo nekoliko dana posle ovog skandala, JK i Ceca su imale prilike da se susretnu i oči u oči na letu iz Beograda za Minhen, kao i na njemačkom aerodromu. Sve detalje vrlo neprijatnog susreta prenosi nam jedan od putnika koji se našao na ovom "istorijskom" letu.

"JK je u jednom trenutku podigla pogled u pravcu Cece, te je, dok je prolazila i tražila svoje mjesto, samo kratko prokomentarisala: "Da li je moguće da je i ova nesrećnica tu? Ova žena me progoni." To je izazvalo smijeh prisutnih putnika u biznis-klasi. Ceca je cio let provela razgovarajući sa momkom iz svog benda, dok je Karleuša sve vrijeme gledala u telefon. Nakon sletanja u Minhen, Jelena je među prvima izašla iz aviona i sjela kako bi sačekala igračicu i organizatora nastupa za to veče, a nekoliko trenutaka posle nje stigla je i Ceca i samo prošla pored nje. Kada su se svi skupili, JK se uputila ka pasoškoj kontroli, a zatim i da preuzme prtljag, gdje je Ražnatovićeva već sjedela i razgovarala sa svojim saputnicima.

"Jelena je odmah sjela prekoputa Cece. Koferi su nešto kasnili, pa je Jelena skinula naočare i nekoliko puta je pogledala u njenom pravcu dok je sve vrijeme u ruci držala telefon. Ražnatovićeva nije skidala naočare za sunce, i sve vreme je sa jednom ženskom osobom komentarisala koleginicu. To je bilo baš neprijatno. U jednom trenutku je ustala, malo je stajala sa strane, te se uputila ka izlazu sa saradnikom, praveći se da ne primećuje koleginicu. Vrlo brzo posle nje i Jelena se uputila ka izlazu jer je ostala u Minhenu, za razliku od Cece, koja je produžila dalje put ka Štutgartu ", završava naš izvor.

Jelena Karleuša nije odgovarala na pozive, a Cecin PR je poručio da pjevačica nema komentar povodom ovoga. Podsjetimo, ovo nije prvi put da su se njih dve našle u istom avionu. Poslednji put se to desilo prije dvije godine, kad su se vraćale iz Beča, a ista situacija se dogodila i 2012, kad su obe putovale za Cirih.

"Ovaj susret biće istorijski ako se ovaj avion sruši. A ako se sruši, Srbija će rešiti sve svoje probleme", izjavila je tada Karleuša za Kurir.

