BIVŠA SVEKRVA ODMAH REAGOVALA! Rastina majka se obratila Ani Nikolić, umiješala se u njihov rat - Pevačica je poslušala!

Ana Nikolić navodno je poslušala savet bivše svekrve.

Izvor: YouTube/Balkaton Gang

Nakon nekoliko meseci zatišja i proslave rođendana njihove ćerkice, bivši supružnici Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta su ponovo "zaratili". Pevačica je na društvenim mrežama podelila privatnu poruku koju joj je poslao bivši suprug u kojoj joj je sasuo salvu uvreda.

Kako prenosi "Kurir" sada je reagovala i Rastina majka koja je navodno kontaktirala bivšu snajku da skloni poruku koju joj je njen sin poslao, a koju je pevačica objavila na Instagramu.

Njegovoj majci je zasmetalo što je to otišlo u medije, pa je kontaktirala snajku da se stvar ne bi otela kontroli - "U našoj vezi/braku jedan racun za struju platila nisi, renovirao sam ti stan i dalje je u tom stanju, jer ti zaista jesi i emotivni i funkcionalni invalid. Nemaš dan radnog staža, svaku turneju, album, si u životu provela na 'lecenju' i otkazivala samo jer si lenština. A sad me dobro zapamti, nikad u životu ti necu dati ništa. jer nakon pretnje mojim roditeljima, slanjem onog sramotnog klipa, možemo samo na sud. Nego pazi ti da ti se slucaj ne okrene u 'zanemarivanje deteta', a to je krivično i ide se u zatvor. A ti znaš da ne bi prošla ni asistenta pripravnika nekom veštaku. Prestani da se ložiš više. Jer smo se toliko usr*li na tvoje pretnje, kao što vidiš. A sad lepo odj*bi", stoji u poruci koju je Ana objavila i dodala da je "bolje da ćuti, jer dete viđao nije".

Ona je ispoštovala bivšu svekrvu i svoj post obrisala sa mreža. Inače, Rastini roditelji, Drago i Slađana, veoma su obrazovani i uspešni u svom poslu. Oboje su akademski građani - njegov otac je doktor filozofije, ujedno i profesor klasične nemačke filozofije na Filozofskom fakultetu. On je predavao i na Filozofskom fakultetu u Prištini i na Filozofskom fakultetu u našoj prestonici. Profesor Đurić je autor brojnih naucnih studija.

Rastina majka je profesorka na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, a diplomirala je Filozofskom fakultetu u Prištini. Magistirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine i dobila zvanje magistra socioloških nauka, a šest godina na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranila je doktorsku disertaciju.