MANASTIR I REJV ŽURKE: Milan Stanković viđen U PROVODU - tamne naočare, lanac oko vrata, sve vreme đuskao, evo i s KIM!

Milan Stanković je rešio da se malo provede pa je otišao na jednu rejv žurku.

Pjevač Milan Stanković povukao se sa javne scene u jeku popularnosti, a u žiži je medijskog interesovanja otkad se pročulo da pevač sve češće vreme provodi u manastiru. On je neko vrijeme boravio u Grčkoj, gdje je obilazio svetinje i potpuno se posvetio duhovnom životu, a mi smo ga sada uhvatili na jednoj rejv žurki u Beogradu.

Stanković je na žurku došao u pratnji dva drugara i dvije djevojke, i provlačio se kroz masu ljudi. Iza tamnih naočara se skrivao od znatiželjnih pogleda, dugu kosu je vezao u punđu, a oko vrata je imao debeo lanac.Pjevač je sve vrijeme đuskao i veselio se u svom društvu.

Podsjetimo, Stanković je trebalo da krajem avgusta obuče mantiju i postane iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, ali je, kako se navodi, odbijen, a onda je nakon toga isplivao njegov snimak sa jedne svadbe na kojoj se latio mikrofona i zapjevao. Na snimku se tada video Milan, koji je obučen u crnu košulju i farmerke, sa dugom kosom koju je vezano u rep, pjevao hit svog kolege, Zdravka Čolića "Hotel Balkan".

Nakon što je snimak ugledao svjetlost dana, Stanković se opet vratio u manastir, a na svom Instagram profilu podijelio je snimak iz svetinje koja se nalazi u Grčkoj.

Pevačica Rada Manojlović, je bila dugi niz godina u vezi sa kolegom Milanom Stankovićem, a nedavno je otkrila da se njih dvoje viđaju. Rada je otkrila, da je sa Milanom ostala u prijateljskim odnosima i kad god se vide lijepo se ispričaju.

"Nisam skoro ali jedva čekam da se vidim sa njim. Danima se dogovaramo za taj susret jer imamo mnogo toga da tračarimo. Mi imamo puno tema, a jedna od njih je i sve ovo što se piše o njemu. Stvarno su nagađanja velika, ali i malo ja da saznam šta su njegovi planovi jer on je dosta mističan i za mene, a kamoli za medije."

Rada je otkrila i kako Milan doživljava to što se često piše o njegovom životu, budući da se povukao sa estrade i posvetio veri. "Znam da mu smeta, ali iz razloga što monasi, igumani i vladike ne vole u tom smislu medije i estradu. Oni su više da to bude Božija, duhovna priča, van naslovnih strana. Ali opet kažem: 'Milane, ne možeš da se nerviraš. Ti si neko ko je jako interesantan i budi srećan što narod zanima ta duhovna priča. Malo crkva, manastir, jedan duhovni svijet za razliku od ovog estradnog gdje je konstantno bivši ovaj, onaj, na koga se odnosi pjesma. Budi srećan što narod zanima i duhovna strana nečije ličnosti. To je plus." zaključila je.