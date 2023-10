NIJE MONAH, VEĆ STUDENT TEOLOGIJE: Milan Stanković uči na Svetoj Gori - "Živi po pravilima koja su kao u MANASTIRU"

Milan Stanković je upisao crkvenu akademiju Atonijada na Svetoj Gori

Izvor: Facebook/Центар за културу "Небојша Глоговац" Невесиње

Pjevač koji je karijeru počeo u muzičkom takmičenju Zvezde Granda Milan Stanković, već neko vrijeme intrigira javnost. Povukao se iz estradnog svijeta prije nekoliko godina, a zahvaljujući brojnim objavama iz crkava i manastira na svom Instagramu, isto toliko dugo kolaju priče da planira da se zamonaši.

Milan se ovim povodom nije oglašavao, a Kurir sada otkriva da je Milan postao student teologije na čuvenoj crkvenoj akademiji Atonijada na Svetoj Gori, i da se tamo i sada nalazi.

"Milan je riješio da se ozbiljno bavi bogoslovljem, pa je dobio blagoslov i upisao se u jednu od najstarijih i najistaknutijih crkvenih škola u pravoslavnom svijetu. U pitanju je čuvena Atonijada na Svetoj Gori. To je visokoškolska ustanova, fakultet i nalazi se u Svetoandrejskom skitu, u blizini Kareje. Milana su svi jako lijepo prihvatili od prvog dana dolaska na akademiju. Tamo, kao i svi ostali studenti, živi po pravilima koja su skoro istovjetna onim u manastiru. Predmeti koje sluša i koje će na kraju semestra polagati su raznovrsni. Između ostalog, on u Atonijadi uči i ikonopisanje, izvorne crkvene tekstove i vizantijsku muziku, ali i filozofiju, kao i predmete iz školskog programa za državne fakultete. Nakon što završi studije, imaće zvanje teologa, a ako se zamonaši, imaće sve uslove da postane sveštenomonah", rekao je izvor i otkrio dalje Milanove planove:

"Pjesmu koju je nedavno snimio dok je bio u Beogradu, planira da objavi u nekom skorijem periodu i to kao poklon svojim fanovima. On će to uraditi bez najave, kao pravo iznenađenje, i ona će biti dostupna na svim muzičkim platformama. Neće se vraćati nastupima, to ga ne interesuje, a sav svoj fokus će usmjeriti na novo poglavlje u svom životu, a to je studiranje. Milan smatra da to ništa nije slučajno i da se sve dešava po blagoslovu. Poznato je da je on završio srednju medicinsku školu, a sad će i crkvenu akademiju. Baš mu je nedavno jedan od profesora rekao da je tamo na medicini naučio da liječi tijelo, a da će posle boravka na Svetoj Gori naučiti da liječi i dušu. Njega je to oduševilo. Milan o ovom novom poglavlju u svom životu ne želi da govori, ali i ne krije da vreme provodi u Atonijadi. Nedavno je baš na svom Instagramu objavio i snimke iz akademije i to dok je posmatrao svoje kolege, zatim kako tokom slobodnog vremena igraju košarku sa jednim od monaha, koji je i profesor u ovoj školi. Kada nema predavanja, Milan obilazi svetogorske manastire, a najviše vremena provodi u našem Hilandaru, gde je i ranije odlazio i za koji je izuzetno vezan".