BILA SAM KIDNAPOVANA DVA PUTA! Šok priznanje Eme Lapin u emisiji - "Vozili me magistralom, a onda izbacili iz kola"

Bivša rijaliti učesnica i pjevačica Ema Lapin šokirala ispoviješću u emisiji

Izvor: Twitter/printscreen/@nina_krunic

Nekadašnja rijaliti učesnica Ema Lapin prije izvjesnog vremena je progovorila o vremenu koje je provela iza rešetaka, kada je prije 6 godina uhapšena zbog krivičnog djela proizvodnja i preprodaja marihuane.

Pjevačica je iza rešetaka provela dvije godine, a sada je, gostujući u jednoj emisiji na Hajp televiziji, otkrila i da je dva puta bila kidnapovana.

"Prvi put 2011. godine, drugi put 2016. Prvi put sam kidnapovana kada sam se vraćala kući iz diskoteke. Samo su me ubacili u auto. Hvala bogu ništa mi se nije desilo, jer su to bili neki momci koji su se blesavili i vozili me brzo po magistrali i posle 2 kilometra me izbacili na ulicu. Vjerovatno su se nadrogirali, napili... a kuća mi je bila bukvalno na 100 metara od kuće. A drugi put je bila osveta u pitanju, ali o tome ne mogu da pričam", rekla je Ema.

Poslušajte: