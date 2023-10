GROMOGLASAN APLAUZ ZA ŽARKA LAUŠEVIĆA: Glumac prvi put u javnosti posle izlaska iz bolnice - ovako sada izgleda!

Glumac Žarko Laušević se pojavio na premijeri filma "Heroji Halijarda"

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Glumac Žarko Laušević poklonio se publici nakon premijere filma "Heroji Halijarda", koja ga je dočekala gromoglasnim aplauzom.

Do prije nekoliko dana glumac se nalazio na bolničkom liječenju u "Bežanijskoj kosi" zbog problema s plućima. Nedavno je otpušten na kućno liječenja, ali se večeras, zajedno sa kolegama poklonio publici na premijeri.

Reditelj i glumac Radoš Bajić je pred početak filma rekao za Žarka: "On je snažan čovjek, pametan, mentalno vrlo jak. To je život, nekada naiđu i muke i problemi. On se ozbiljno nosi sa svojim problemom. Molim Boga, a i uvjeren sam da će on naći snagu i da će pobijediti".

Kada je izašao na binu bilo je vidno da je Laušević izgubio nekoliko kilograma. Ovako sada izgleda:

"Heroji Halijarda" prate sudbinu porodice Jović. Glavni junak ove priče je otac Kosta, kog tumači Žarko Laušević. Kosta ima tri sina i ćerku. Dok se Mirko bori u odredima Jugoslovenske vojske u otadžbini, Sreten se pridružio partizanima, a Ilija, najmlađi muški naslednik, koga otac želi da sačuva, rastrzan je između dvije strane.

