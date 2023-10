PEJOVIĆ ME JE RAZOČARAO, NIJE DOŠAO NI NA OTKRIVANJE SPOMENIKA! Udovica Tome Zdravkovića otkrila šta sada misli o pevaču

Gordana Zdravković objasnila zašto ju je Aco Pejović razočarao!

Izvor: K1 printscreen

Udovica legendarnog Tome Zdravkovića, Gordana Zdravković održala je 32. pomen pjevaču nedavno, a takođe i otkrivanju njegove statue u Skadarliji. Tom prilikom za medije oplela je po estradi tvrdeći da je pokradena. Kako je ispričala, Bane Opačić ju je pokrao i potpuno prevario po svim mogućim osnovama i dodala da je on uzeo sve što ima veze sa filmom.

Kako je rekla, od Tominih pjesama je dobila sto dinara prošle godine od prava i tvrdi da su je svi prevarili. Gordana je rekla i da je svi izbjegavaju pa čak i Aco Pejović. U emisiji „Pretres" na Hype televiziji ona je bila gost pa je detaljno govorila na ovu temu, pa mnoge šokirala.

Priznala je da su je razočarali mnogi koji su učestvovali u tom projektu. Među njima je i Aco Pejović, koji je u pomenutom ostvarenju "pozajmio glas" Milanu Mariću u ulozi legendarnog pjevača. "Aco Pejović me je razočarao... Mislila sam da će se pojaviti na otkrivanju spomenika, mislila sam da je Aco nešto drugo, ipak je on uvijek bio tu, uvijek je govorio da je napravio karijeru sa Tominom 'Jelenom'.Baš sam i rekla da bih voljela da on bude tu, međutim, nije se pojavio. Niko se od njih nije pojavio, nemaju više ni potrebe, oni su završili posao", otkrila je Goca Zdravković u intervjuu za Hype televiziju.

Šta je još imala da kaže poslušajte u videu!

Pogledajte 00:32 Tomina zena 2 Izvor: TikTok/hypetelevizija Izvor: TikTok/hypetelevizija