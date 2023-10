BILA SAM MOKRA, TRESLA SE I NISAM MOGLA DA SE KONTROLIŠEM! Prija nakon tri spektakla u Areni: Mnogo mi je žao zbog toga!

Aleksandra Prijović sumirala je utiske nakon tri spektakularna koncerta u beogradskoj Areni.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Mlada zvezda Aleksandra Prijović koja je karijeru započela u takmičenju "Zvezde Granda", a nakon toga ostvarila veliki uspeh održala je tri koncerta u prepunoj Areni. Sve karte su bile rasprodate, atmosfera na vrhuncu, a od emocija sve je "pucalo". Snimci s koncerta su preplavili društvene mreže, utisci se još nisu slegli, a Aleksandra je kako kaže imala tremu pre izlaska na prvi nastup.

"Tresla sam se ceo dan. Bila sam mokra, nisam mogla da se smirim. Noć pred koncert sam bila super. Očigledno nisam bila svesna da je meni sutra koncert. Svi oko mene su bili pod stresom. Pitali su me kako ću spavati, kako se osećam... Posle svih tih pitanja počela sam i ja da razmišljam i nisam mogla da zaspim. Tada kada sam dobila tremu, do samog izlaska ona nije prestajala. Kada sam izašla i posle prve pesme kada sam shvatila šta mi se dešava nekako ne mogu da kažem da je prestala trema, ali ljubav koju sam dobila i podršku od ljudi koji su došli na koncert dali su mi vetar u leđa. Imala sam osećaj posle prve pesme kao da mi je to stoti, a ne prvi koncert u životu", rekla je Aleksandra.

Ona je dodala da je vodila računa kako će se obratiti publici koja je došla - "Razmišljala sam kako ću da šta kažem. Ruke su mi se tresle bile mokre. Svi su me oko podržavali. Ali kada sam čula vrisak publike i kada su se svetla ugasila, mislila sam - kraj. Ali bilo je divno. Kada sam mislila da ne može biti bolje, desilo se drugo veče koje je bilo spektakluarno, pa onda treće. Bilo je vrlo emotivno. Nisam mogla da se kontrolišem. Rekla sam na prvom koncertu da ne želim da kontrolišem emocije. Toliko su me emocije radile da sam mogla da preplačem ceo koncert. Suzdržavala sam se da ne plačem sve vreme. Uvek su bili neki emotivni momenti koje nisam mogla da sakrijem kako se osećam", priznala ona, pa naglasila:

Vidi opis BILA SAM MOKRA, TRESLA SE I NISAM MOGLA DA SE KONTROLIŠEM! Prija nakon tri spektakla u Areni: Mnogo mi je žao zbog toga! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Kada pustim neki snimak sa koncerta ja odmah počnem da plačem. Sve proživljavam ponovo ono što mi se izdešavalo tokom te tri večeri i stvarno je fascinantno".

Veliki broj kolega je došao da podrži Aleksandru, kao i mnogobrojna publika, zbog čega joj je puno srce: "Ne mogu da opišem rečima sve ono što sam osetila tokom sve tri večeri. Ne mogu da dočekam sve ostale koncerte. Mislila sam pošto stojiš na bini i gledaš sve te ljude nemaš osećaj kako je njima dole, kakvi su utisci. Ali kada sam sela sa kolegama, prijateljima, porodicom i kada sam videla kakvi su njihovi utisci bila sam u šoku. Svi su pozitivni komentari", poručila je Aleksandra, koja je dobila na hiljade poruka podrške.

"Toliko sam dobila poruka, da mi je najveći problem kako ću odgovoriti svim ljudima na Instagramu. Poruke koje su mi slale kolege, prijatelji, na vocap, viber, ja sam uspela da odgovorim, ali putem Instagram mi je stiglo hiljade i hiljade poruka. Prosto je nemoguće odgovoriti svima. Mnogo mi je žao zbog toga. Moram da se zahvalim kolegama i publici i svima koji su mi slali poruke podrške", naglasila je ona.

Pogledajte 02:43 Aleksandra Prijović treći koncert u Areni Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Mladu muzičku zvezdu očekuju i tri koncerta u Zagrebu, kojima se posebno raduje - "S obzirom na to da znam kakva je zagrebačka publika ja imam još veću tremu i odgovornost. Ali mislim da će se isto desiti kao i u Beogradu. Kada izađem da ćemo napraviti dobru atmosferu i žurku", naglasila je ona i dodala da sa njom dolazi i porodica.

"Svi dolaze. Ja sam najsrećnija kada su moji najbliži prijatelji i porodica pored mene. Kada su mi podrška. Ja bez njih ne idem nigde", naglasila je za "Extra fm" Aleksandra, koja je na drugom koncertu u Areni scenu delila sa Lepom Brenom.

"Neverovatno šta je život, da ja stojim na bini sa Lepom Brenom. Ona je potpuno drugačija privatno, kao i svako od nas. Normalna žena, brine o svima nama. Sa Filipom sam osam godina godina i ja nemam osećaj da sedim sa Brenom. Posle tog nastupa sam shvatila da je Lepa Brena izašla na sceni. Hvala je na podršci i srećna sam što je bila tu i uživale smo. Zauvek ću imati snimak kada je Brena izašla da peva sa mnom. Srećna sam što živim u vremenu Lepe Brene i svi trebaju", rekla je Aleksandra za emisiju "Dešava se".