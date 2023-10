ČOLINA ĆERKA PROSLAVILA 22. ROĐENDAN! Luks restoran i dekolte koji GRMI - U ruci šampanjac, a na stolu SKUPI poklon!

Una Čolić proslavila je 22. rođendan van granica Srbije.

Ćerka legendarnog pevača, Zdravka Čolića, Una koja neretko raspameti pratioce na društvenim mrežama izazovnim fotkama u bikiniju napunila je u nedelju, 1. oktobra, 22 godine. Ona je na Instagramu podelila niz fotografija sa proslave rođendan u Italiji, gde je uživala u luksuzu.

Oglasila se iz Milana, a čestitke ispod objave na Instagramu samo se nižu. Pozirala je sa šampanjcem, dok je za ovu priliku ponela dekoltiranu odevnu kombinaciju, a na stolu su bile crvene ruže i upakovan poklon skupocenog brenda "Luj Viton"

"Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom sam popustljiv", rekao je Čola nedavno za televiziju "E".

Una Čolić živi s porodicom u luksuznoj vili na Košutnjaku, a jednom prilikom je svojim pratiocima dopustila da zavize iza zidina.