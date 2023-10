PRIČALO SE DA JE ZBOG NJEGA PRETUKLA STARLETU! Sandra Afrika o odnosu sa BIVŠIM - Mislim da mogu da budem dobra SUPRUGA!

Sandra Afrika progovorila je o karijeri i ljubavi, ali se osvrnula i na odnos sa bivšim dečkom i sadašnjim menadžerom Aleksandrom Moskoljevićem Mikišom.

Pjevačica Sandra Afrika zatvorila je još jednu uspješnu letnju sezonu nastupa, te odlučila da malo odmori pre nego što se vrati psolu i druženjima sa publikom.

Nakon niza fotki na kojima je žarila i palila u bikiniju, Sandra se družila sa medijima i otvoreno govorila o aktuelnostima u svom privatnom i poslovnom životu. Na samom početku dotakla se ljubavi i udaje, a onda progovorila o odnosu sa sa bivšim dečkom i sadašnjim menadžerom Aleksandrom Moskoljevićem Mikišom.

"Ništa kod mene nije bilo 100 posto, zato nikad nisam konkretno pričala o ljubavi. Sve što se dešava dešava se sa nekim razlogom, tako treba da bude. Sada sam zadovoljna na mnogim poljima. Ljubav je sada po strani, puno radim. Ali nema veze, mislim da ću i ja doživjeti neku veliku ljubav. Želim da se udam i mislim da mogu da budem dobra supruga", rekla je Sandra.

Potom je spomenula bivšeg oko kojeg se ljetos digla prašina, budući da se pričalo da je Sandr zbog njega pretukla starletu Maju Marinković, što je on ubrzo demantovao. Ona se kroz razgovor osvrnula i početak njene karijere pa otkrila da je preživjela svojevrsni pakao od kolega.

"Htjela sam da odustanem. Na početku karijere kada su me svi sabotirali, nisu me prihvatali. Tada sam željela da odustanem od svega. Mikiša je bio tu uz mene i on me podržao...nije mi dopustio da padnem. Vjerovao je u mene. Mislim da svima u životu treba jedan Mikiša", rekla je kroz osmijeh Sandra

