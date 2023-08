SANDRA AFRIKA PREBILA MAJU MARINKOVIĆ?! Pičvajz na jahti zbog bivšeg dečka - "Počupala joj nadogradnju i gurnula u more"

Sandra Afrika navodno prebila Maju Marinković u Crnoj Gori!

Izvor: Instagram/sandraafrika/majaamarinkovic

Pjevačica Sandra Afrika navodno je prebila starletu i nekadašnju učesnicu rijalitija Zadruga Maju Marinković!

Skandal se dogodio na Sandrinoj jahti tokom ljetovanja na kojem je bila i Maja Marinković, a batine su "pale" jer se starleta navodno nabacivala pjevačicinom bivšem partneru, sada menadžeru Mikiši.

Sandra je Maji navodno počupala i nadogradnju, a potom je gurnula u more. Srećom da je jahta bila usidrena blizu obale pa se Marinkovićeva brzo dočepala kopna.

Razlog za navodnu tuču je Majino ponašanje tokom zajedničkog ljetovanja sa Afrikom i njenim prijateljima i saradnicima. Svakodnevno je na Instagramu objavljivala slike sa Sandrine jahte, ali i one sa Mikišom tokom Sandrinih nastupa na koje su svi zajedno išli, zbog čega je Afrika rešila da reaguje.

Mikiša je potom zamolio Maju da plasira u medije priče da ima novog dečka kako bi se smirile strasti, ali neuspješno.

"Sandra je sačekala da dobije info kada se Maja ukrca na jahtu. Čim je to čula, spakovala se i odmah se uputila do plaže a onda je završila to što je imala. Šta treba da vam pričam kada sve znate. Pa, Maja je plakala i nije joj bilo dobro. Vi ne znate kako izgleda kada Sandra poludi. Ona će da da život i poslednji dinar ako je neko super sa njom, ali ako je neko pravi budalom, e taj neće dobro da prođe. To je njen temperament", rekao je izvor,

