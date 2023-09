O CARU VIŠE NE GOVORI, ALI OTKRILA KAKO ĆE IM SE ZVATI BEBA: Aleks želi ćerku da nazove OVAKO - ime sa moćnim značenjem!

Aleksandra Nikolić je u blagoslovenom stanju, i otkrila da će u aprilu sledeće godine na svijet donijeti djevojčicu.

Izvor: Instagram/screenshot/alex_mima_official

Nakon raskida vjeridbe i skandala Filipa Cara sa Majom Marinković, sa kojim je želio da je prevari, Aleks Nikolić je odlučila da više ne govori o njemu i da je ne više ne zanima.

"Zbog nje ću se boriti i izdržati sve, jer će moja preslatka djevojčica imati sve. Filipa ne bih da komentarišem, on je nečovek za mene i monstrum, i da umre, ne zanima me. Željela sam da budemo u korektim odnosima, ali to je džabe. Od njega ne tražim apsolutno ništa", poručila je Aleks.

U lajvu na TikToku koji je održala nakon priznanja da je u blagoslovenom stanju, otkrila je kako će se beba zvati: "Imam jednu želju. Jako bih voljela da se beba zove Talija, meni je to prelijepo", izjavila je Nikolićeva.

Značenje imena Talija

Talija je neobično melodično ime koje su stari Grci davno dali svijetloj i rascjvetaloj muzi. Značenje imena Thalia može se pratiti u karakteru njegovih vlasnika - vatrenih i razigranih, talentovanih i svrhovitih. Ove su žene pune dobrote prema ljudima, empatične su i pronicljive. Svaki dan donosi im nove mogućnosti i nove radosti, kojima teže svim srcem. U prevodu sa starogrčkog znači "prosperitet", "cvijet". U mitologiji starih Grka, ovo je ime bila jedna od devet muza koje su bile pokrovitelj znanja i umjetnosti. Ova specijalizacija, jedna od najmlađih muza, bila je poezija i komedija.

Dok su još bili u vezi, u žaru ljubavi i želje da postanu roditelji, Aleksandra i Filip su razgovarali o imenima djece i u opticaju bila su imena poput Eleonora i Antonela. Da li će se njena djevojčica Talija i da li je to konačna odluka, ostaje nam da ispratimo.