KO JE LEPA VERENICA PAVLA MENSURA! Ćerka je čuvenog fudbalera - Zavela je glumca, a evo čime se bavila pre voditeljstva!

Pavle Mensur nedavno je verio izabranicu Nastasiju Stošić.

Izvor: Instagram/nastasijastosic/screenshot

Naš poznati glumac Pavle Mensur za kog se pričalo da je imao ljubavnu romansu sa bivšom Uragankom, Ksenijom Knežević, verio je lepu voditeljku Prve televizije Nastasiju Stošić. Pavle i Nastasija su javnosti obelodanili svoju vezu pre oko godinu dana, kada su se zajedno pojavili na promociji "Sarajevo Film Festivala" u Beogradu.

Manje je poznato da je lepa Natstasija ćerka jednog našeg poznatog fudbalera. U pitanju je Vlada Stošić, koji je sa Crvenom zvezdom osvojio titulu prvaka Evrope u Bariju, kao i titulu prvaka sveta u Tokiju 1991. godine.

To je bio najveći uspeh srpskog klupskog fudbala u istoriji i njegovo ime je dobro poznato navijačima crveno-belih, ali i svih ostalih. Nastasija je pre nego što je uplovila u TV vode radila kao foto model, a u jednom momentu je osnovala i svoju modnu marku.

Nakon što je Pavle verio Nastasiju, ona nije izdržala, a da se javno ne pohvali i sa svima podeli koliko je srećna: "Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj", poručila je ona.