AKO IMAMO PARA ONDA IDEMO NA RUČAK! Irfan Mensur o detaljima odnosa sa sinom - "Zatekao me je u sobi kako PLAČEM"

Irfan Mensur pojavio se na premijeri filma u kojoj je njegov sin, Pavle odigrao svoju prvu glavnu ulogu na velikom platnu i podelio utiske.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumac Irfan Mensur, koji je jednom prilikom priznao da su mu zbog prezimena stavili pištolj u usta, pojavio se na crvenom tepihu povodom premijere filma "Usekovanje", gde je progovorio o stanju u domaćoj kinematografiji, zatim o nasledniku Pavlu Mensuru, koji je krenuo njegovim stopama, pa je otkrio na koji način uživa i šta radi kada ima puno novca.

On je ispričao da ne voli da deli savete svom sinu, ali da se trudi da uvek bude iskren i realan, te je otkrio šta rade kada završe svoje poslovne obaveze i na koji način koriste slobodno vreme u kome se trude da uživaju.

"Ne savetujem ga, on je moj ortak, moj sin je moj ortak. Ne govorim mu šta bi trebalo, a šta ne. Posle završenih poslova odemo na kafu, ako imamo para odemo na piće, a ako imamo mnogo para onda čak i ručamo", ispričao je Mensur pa je dodao: "Ja o ovom filmu pričam kao o velikom filmu, iako je mali, podsetio me je na ono doba kad smo se divili češkom filmu. To su bili filmovi na kojima smo mi odrastali, tu se vidi šta je ono kad se kreativno pravi nešto".

"Ovo sad što nam se nudi je jedna velika industrija. Tu se obrće veliki novac, što nije gadljivo. Ipak se ponekad treba pozabaviti nekim malim, životnim temama", naveo je poznati glumac.

Prvi put u glavnoj ulozi na velikom platnu našao se sjajni Pavle Mensur, kom je pored oca na premijeri velika podrška bila i majka Srna Lango - "Ponosni smo na svog sina. Pavlu ne dajemo glumačke savete i svaki njegov film pogledam kao mama. Prija nam kad čujemo od ljudi: 'Mali je dobar glumac'", priznala je pre projekcije novinarima uzbuđena majka Srna, a Irfan je dodao:

"Nas dvojica imamo dogovor da on ide svojim putem sa svojim talentom i osećanjima. Kada je film 'Usekovanje' bio gotov, Pavle je ušao u montažnu sobu i zatekao me kako plačem. Njemu je bog dao nešto što meni nije, ja sam morao da učim i naučim, a on će, ako ga onaj gore bude gledao, i dalje biti fantastičan", rekao je ponosni Irfan.

Irfan Mensur se u jednom intervjuu prisetio pojedinih zanimljivosti sa snimanja tokom svoje uspešne karijere, ali je otkrio i onu težu stranu glumačkog posla, kada je prihvatao uloge dok je bio na rubu egzistencije. Jedna od zanimljivih situacija desila se u filmu "Nebeska udica", kada je tokom snimanja čak 19 puta ošamario Nikolu Đurička, koji mu je u ovom ostvarenju igrao sina.