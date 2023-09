MARIJA U INVALIDSKIM KOLICIMA, KOSTI JOJ PUCAJU: Potresna ispovjest žene Marka Bulata - "Davali su mi 72 SATA"

Marija Bulat, supruga srpskog folkera Marka Bulata, objavila sliku u kolicima na društvenoj mreži Instagram

Supruga pjevača Marka Bulata Marija Bulat, nekoliko puta do sada je govorila o dugogodišnjoj bitki za zdravlje. Marija boluje od anemije, ima dva autoimuna oboljenja, a ljekari su joj nedavno rekli da joj "krvni sudovi izgledaju kao da ima 70 godina".

Sada je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila detalje borbe u kojoj joj je porodica najveća podrška.

"Imam tešku anemiju nepoznatog uzroka, dva autoimuna oboljenja i limfadenopatiju, što sve izaziva ta anemija. To je bolest krvi koja predugo traje... Imala sam problem sa kičmom, jako sam se gojila tokom trudnoća, a troje djece nije malo. Dok sam radila u policiji radila sam posao koji nije baš pogodan položaj za kičmu, trenirala sam tenis dugo i to je ostavilo posledice na moja leđa", počela je Marija i nastavila:

"Zašto koske same pucaju? Trpeći taj bol došlo je do deformiteta tijela, odnosno skolioze i kifoze. Sama činjenica da ti je kost sama pukla i prelomila se i da može da naprsne i druga i treća, to je znak za uzbunu da nešto nije u redu. Sada se borim da se osposobim".

Marija je rekla i da su je djeca i majka "tjerali" da se bori.

"Momenat kada smo vozili decu u kolicima, kao da ih zabavljamo na moru. Kad je sin krenuo da mi pada na ivičnjak, a moje tijelo nije moglo da odreaguje. Nisam mogla da se savijem i da mu pomognem, mislim da se nije povrijedio samo zato što je gledao u mene i dočekao se na laktove. Sva ta želja da idem sa njima u park, da treniram, da se bavim sportom, da izađem sa svojim mužem, da osvanem i da kažem mami da sam dobro, da mi nije ništa... To me je natjeralo da se borim".

Marija je rekla i kako izgleda njena svakodnevnica s troje djece: "Fizičke stvari obavlja tata, ali ja sam stalno uz njih. Ne smijem da posustanem, nekad mi je teško, ali borim se, idem na terapije. Bitno mi je da sam živa svojoj djeci, makar i u kolicima. Tada znaš na čemu si. Naučiš da živiš tako. Ako se u glavi predaš, nikome nisi dobar".

Supruga folk pjevača je otkrila i kakve su prognoze ljekara: "Rekli su kad prestane da me boli, to što me je onesposobljavalo da hodam, te frakture, to će značiti da one zarastaju. Tek treba da dođem do pravih terapija, biće to mukotrpno, ali nisam ni prva ni poslednja".

Bulatova je otkrila i koji joj je bio najteži trenutak u borbi za zdravlje.

"Kada mi je prijateljica koja je doktorka rekla: 'Ne znam šta da ti kažem, naredna 72 sata su neizvjesna', to mi je bilo najteže. Kod njih postoje samo dvije riječi - stabilno i nestabilno. Ja nisam ni svjesna još uvijek šta sam prošla", rekla je Marija Bulat u emisiji "Život piše".