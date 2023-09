KOPALI KANAL DA POPRAVE OCJENU! Problemi u školi - Biković imao keca iz ruskog, ova dvojica pali na popravni iz fizičkog

Pjevači i glumci koji danas haraju domaćom javnom scenom, prisjetili su se pehova koje su doživjeli u toku školovanja

Prije izvjesnog vremena pjevačica i pobjednica Pesme Evrovizije Marija Šerifović, ispričala je da je zbog prevelike ljubavi prema muzici upućena na polaganje razrednog ispita iz četiri predmeta.

Pjevačica je u rodnom Kragujevcu završila osnovnu i srednju školu. "Izabrala sam čuvenu gimnaziju, samo zato što je bila u zgradi do muzičke škole", rekla je Marija svojevremeno i dodala da su "prve dvije godine su mi bile super,", nakon čega je bila "više bila ispred škole nego u njoj, jer je počelo moje interesovanje za muziku".

"Sam bog mi je poslao učitelja Milanka Stefanovića da mi bude razredni, jer me je pokrivao kad sam popustila u školi. On je bio muzičar u slobodno vrijeme, svirao je romanse na harmonici, pa je razumio moju potrebu za muzikom. Drugi profesori nisu bili blagonakloni prema meni kao on. Previše su trenirali strogoću na meni. Pošto nisu bili predivni, razrede sam završavala kao dobar ili vrlodobar đak. Da budem iskrena, ne nosim fantastične uspomene iz srednje pošto profesori nisu imali razumijevanja za mene“, ispričala je ona u jednom intervjuu.

Marija nije jedina koja je imala probleme u školi, pa je tako i Miloš Biković, glumac koji je poslednjih godina najangažovaniji glumac u Rusiji, pao na popravni iz ruskog!

"Razredna u gimnaziji mi je predavala ruski i u prvom razredu me je oborila, dala mi keca. To je bio prvi put da sam bio nedovoljan na polugodištu. Kasnije sam zavolio ruski, otkrio Dostojevskog, čitao djela i tripovao da sam neki od njegovih junaka, neki ruski bogotražitelj“, ispričao je svojevremeno Biković.

Članovi Plavog orkestra su u srednjoj zamalo pali godinu zbog fizičkog.

Saša Lošić Loša i gitarista Mladen Pavić Pava ušli su u istoriju Prve sarajevske gimnazije kao jedini učenici koji su pali na popravni ispit iz fizičkog vaspitanja. Do Lošine generacije samo je Brega imao najnižu ocjenu iz fiskulture.

"Pava i ja smo pali na popravni jer nismo dolazili cijele godine na časove fizičkog vaspitanja. Profesor nam je dao najnižu ocenu i rekao: 'Ovo morate nekako odraditi'. Zadao nam je da preko ljeta kopamo kanal za vodovod koji se postavljao u školskom dvorištu. I Brega je pao na popravni iz fizičkog desetak godina ranije. Mi smo jedina tri učenika u istoriji Prve sarajevske gimnazije koja umalo da izgube godinu zbog fizičkog vaspitanja“, prisjetio se jednom Loša.

