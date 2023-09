MAJU BEROVIĆ UDARILA KRIZA?! Uložila manje od 10.000 evra - Fanovi traže još, a ona poručuje: NE MOŽE, to je bio cilj!

Maja Berović izbacila je novi album, a fanovi čini se nisu zadovoljni spotovima koji su ovaj put znatno drugačiji od onoga na šta su navikli od pevačice.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Maja Berović nedavno je izbacila svoj novi album "Milion", a ono što je mnoge iznenadilo jeste što je svih deset pesama na Jutjubu predstavila bez ijednog video-spota, što je dosad njena publika navikla kada je ona u pitanju.

Umesto spotova, Maja je publici poklonila deset animacija, a kako "Kurir" prenosi, cena jedne od tih animacija je "samo" 750 dolara. Prostom računicom dolazi se do zaključka da Berovićka u novi album, makar što se tiče video-materijala, nije uložila ni 10.000 evra. Kada se sve ovo sabere, jasno je da ove Majine animacije koštaju manje i od jednog običnog prosečnog spota, čija se cena kreće oko 20.000 evra, tako da je pevačica ovog puta dosta uštedela.

Mnogi fanovi su tada zamerili Maji što nije uradila nijedan novi spot, ali je ona prilikom promocije svog novog albuma i sama istakla da ovog puta neće snimati spotove i da publika to ne može da očekuje od nje.

"Ne možete da očekujete nove spotove. Ja sam neko ko je od početka svoje karijere nametnula snimanje spotova za svaku pesmu koja se nađe na albumu. Na početku su to bili 'artvorkovi', posle je to preraslo u nešto mnogo veće, a to su ozbiljni visokobudžetni spotovi. Ja sam to prvo nametnula, a sad sam se usudila da to ne uradim i na to imam i pravo. Moj tim i ja smo dosta razmišljali o tome, ali je akcenat sad stavljen na muziku, koja je nepravedno zapostavljena. Jednostavno, imam toliko spotova i uraditi nešto što se ne očekuje mi je bio cilj. Znam da ste svi očekivali spotove, ali meni je bio cilj da uradim nešto što vi ne očekujete", istakla je Maja koja je nedavno poručila da ju je "muž stvorio".