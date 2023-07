"OVDJE ANA NIKOLIĆ" - ŠOK UKLJUČENJE U EMISIJU: Pjevačica prekinula intervju, spomenula i snimak S RANAMA NA LICU!

Ana Nikolić se uključila u emisiju Premijera, kako bi porazgovarala sa koleginicom Majom Berović

Pjevačica Ana Nikolić nedavno se našla u centru skandala zbog navoda menadžera Saše Mirkovića, ali i pjevača i rijaliti učesnika Daria Šogovorića, ali i zbog snimka na kojem se vide rane na njenom čelu.

O njenom stanju se oglasila pjevačica Goga Sekulić, koja je otkrila da joj je Ana pomogla "kada joj je bilo najpotrebnije", a sada je jedna druga pjevačica pričala o njoj u emisiji Premijera.

U pitanju je Maja Berović, koju je u sred intervjua prekinuo poziv Ane Nikolić.

"Danas sam imala posebnu želju da se zahvalim Maji Berović jer me je prijatno iznenadila. Javila se u trenucima kad sam preživljavala stresove. Nisam znala da imam toliku podršku naroda, ali i nekih koleginica. Rijetke, ali dobre osobe", rekla je Ana, a Maja joj odgovorila:

"Ana, ja sam toliko srećna što si se ti sad javila u dobrom raspoloženju. Drago mi je što čujemo da si i više nego odlično", rekla je Maja, nakon čega je Ana nastavila:

"Rijetko ko se javio da čuje kako sam, a ovo me je iznenadilo jer se mi lično ne poznajemo. Ovo mi je bilo iznenađenje budući da se mi ne poznajemo. Nisam stigla da odgovorim na poruku, jer se nikome nisam javljala. Sad sam iskoristila priliku da se javno zahvalim. Mene su sahranjivali više puta, ali ja oživljavam. Ima i dobrih ljudi na estradi. Ne mogu da ne spomenem Gogu Sekulić koja mi se isto javila. Ti snimci su od prošlog februara, ja sam sasvim super i odlično, ali eto ima dobrih ljudi ima i loših. Kad je neko ostvaren, on nema problem ni sa kim i to je vidljivo. Problem imaju maleni jadnici, šta da im radim. Ja sam sada super, dobro sam i nije mi to tema razgovora, doći ću u emisiju, nadam se ne u pogrešnu kao prošli put...".