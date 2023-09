TEREZA KESOVIJA DOŽIVJELA INFARKT! Otkrila zašto je bila hitno hospitalizovana - Da sam došla samo pola sata kasnije...

Tereza Kesovija hitno je hospitalizovana krajem avgusta, a tek sada je otkrila šta se zaista desilo.

Izvor: Youtube/RTL

Hrvatska pjevačica Tereza Kesovija krajem avgusta je primljena u bolnicu u Zagrebu, nakon što joj je naglo pozlilo. Tereza se tada kratko oglasila za medije i rekla da ne želi da priča o svom stanju, ali je sada otkrila da je doživjela infarkt.

"Bio je to infarkt. Da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo. Išla sam i na koronografiju, to strašno boli, neopisivo. No, sad je dobro, pazim se i idemo dalje", rekla je ona za "Jutarnji.hr".

Njeno zdravstveno stanje zabrinulo je njenu mnogobrojnu publiku, kao i prijatelje i saradnike. Ipak, pjevačica im poručuje da budu mirni. Ona je 22. avgusta imala jaku vrtoglavicu pa je Hitna pomoć dolazila dva puta jer nije htjela da ide u bolnicu.

"Rekla sam im da neću s njima. Ne volim bolnice, nadala sam se da ću je ovog puta izbjeći. No, nada je bila uzaludna jer mi se nakon toga ponovo zacrnjelo pred očima, počela je da me hvata nesvjestica, oblio me hladni znoj... Ukratko, nisam se dobro osjećala, pa su moji dragi ljudi ponovo zvali Hitnu pomoć", ispričala je ona tada i dodala:

"U bolnicu sam došla juče, sad sam na analizama. Ja, poput većine ljudi, teško podnosim ove ekstremne vrućine, ali još teže sve ovo što se dešava oko nas, sva ova ubijanja, silovanja, sve ove elementarne katastrofe... Ja sam nedavno bila u Sloveniji u Logarskoj dolini kod jednog divnog malog slapa koji je zbog silnih oluja postao ogroman i čija je bujica u smrt odnijela sirote ljude... Ja ne mogu, a da na to samo klimnem glavom i kažem kako mi je žao. Meni sve to, imam utisak, seda pravo na srce, ja osjetim težinu sve te negative i svih tih strahota oko nas".

Izvor: YouTube/Opuzenka