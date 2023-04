NUDIO MI JE MNOGO NOVCA I HTEO DA SVI GLEDAJU! Ivana Dudić o nepristojnoj ponudi koju je dobila - Glumica sve priznala!

Glumica Ivana Dudić otkrila je da joj je jedan čovek nudio finu sumu novca, ako mu ispuni fetiš i to usred centra grada.

Izvor: Instagram/dudicivana

Poznata glumica Ivana Dudić nedavno je do detalja otkrila kako se snimaju intimne scene, a sada je ispričala da je na društvenim mrežama dobija nesvakidašnje poruke, pa je odlučila da sa svima podeli sadržaj jedne.

"Čovek je tražio da mi uplati novac na račun, jednu finu sumu novca, da se nađemo u sred grada, a da mi on liže štikle. U sred, ljudi, u centru grada! Kaže: 'Ja hoću da to svi gledaju', ja se mislim da l' je ovo realno... Da l' zna šta piše, a pedikirka mi kaže, kad sam joj ispričala ovo: 'Ma, ti si luda, prihvati, hajde da zarađujemo'", ispričala je Ivana Dudić i dodala:

"Pa, šta da im radim... Zamisli šta meni traže ljudi. I onda ih pustim, neka ih, neka pišu ".

Ivana Dudić je dosad imala više vrelih scena pred kamerama, nedavno je otkrila da, dok je snimala seriju "Crveni mesec", sa kolegom sa klase Milošem Đurovićem nije razgovarala, a morali su da snime takve kadrove - "Imali smo takav lav-hejt rilejšnšip privatno, gde se 5 minuta volimo, pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti, na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali", rekla je Ivana Dudić tada u emisiji "Realna priča" i dodala:

"Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota, jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja: 'Hajde, uhvati ga', 'Hajde, povuci je' i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano".

