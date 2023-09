POSLE 3 GODINE POSLALA MU JASNU PORUKU: "Preseče me kad sam videla!" - Jovana Joksimović pokazala šta misli o KUMU!

Od 2020. godine, usled otkaza koji je šokirao sve, pa sve do danas, Jovana Joksimović se nije oglašavala na temu kuma Srđana Predojevića.

Voditelj Srđan Predojević ponovo je lice Jutarnjeg programa Pink televizije. Nakon brojnih izmena, sada se vraća u dobro poznati studio, a sa sobom dovodi i dve koleginice. Srđan je godinama isti format vodio sa kumom Jovanom Joksimović, nakon čega su oboje prešli na Prvu televiziju. Jovana je s Prve otišla na televiziju K1, dok je Predojević otišao dalje na kanal Vesti u okviru Pink media grupe. Ona o Srđanu nije javno govorila od septembra 2020. kada im je sa Prve saopšteno da više ne rade na toj televiziji, na kojoj su vodili jutarnji program. Šuškalo se da kumovi nisu u dobrim odnosima, ali sada, tri godine kasnije, Jovana se po prvi put javno obratila Srđanu rečima:

"Lepo je videti Srđana Predojevića u starom dobrom terminu. Preseče me kad sam videla džingl - nema dobrog dana bez dobrog jutra. Nekada je nastavak bio - Jovana i Srđan, a jutros samo Srđan. Ali to što ne radimo zajedno, ne znači da u naslov emisije ne uvrstiš i imena divnih devojaka Milice i Sare koje rade sa tobom. Nisi sam. Voli te kumica", napisala je Jovana u priči na Instagramu.

Podsetimo, Prva je te 2020. o odlasku Jovane i Srđana u saopštenju poručila sledeće: "Prva televizija je odlučila da okonča saradnju sa Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem zbog nepoštovanja radnih obaveza." Jovana se nakon toga oglasila detaljnim saopštenjem, čiji deo prenosima sada:

"Kada neko dobije otkaz preko Instagrama (zašto ne preko TikToka?), i to kroz objavu koja ne sadrži ni jednu tačnu činjenicu, mora sebi da postavi sasvim logično pitanje - šta sada? Prvo, Srđan Predojević i ja danas zaista dugo nismo znali da li smo zaposleni na Prvoj TV, jer nikakvo obaveštenje o prekidu radnog odnosa nismo dobili, ni pismeno, ni usmeno, osim ako se u "obaveštenje" ne računa to što je ‪u ponedeljak ujutru‬ obezbeđenje fizički onemogućilo Srđanu da uđe u zgradu Prve TV i obavi svoj posao. Tek posle Instagrama on je dobio rešenje o otkazu, a ja izgleda "upozorenje pred otkaz"!? A "upozorenje pred Instagram"? Zašto nije stiglo?"

"Drugo, kada neko, na Instagramu, utvrdi da nas dvoje više ne radimo "zbog nepoštovanja radne obaveze", a prethodno nas je onemogućio da tu obavezu ispunimo, jasno je ne samo da otvoreno laže, nego i više od toga. Da zaista želi da nas na toj televiziji nema, i da ima nameru da ne bira sredstva, ne bi li taj cilj ostvario. Sa samim prestankom radnog angažmana na Prvoj TV, ni Srđan ni ja, nemamo nikakav problem. Bili smo i na drugim televizijama, odlazili sa njih, i taj proces doživljavamo kao nešto najnormalnije na svetu, proces u kojem ljudi koji vode televizije, i profesionalci koji u njima rade, u nekom trenutku mogu da imaju i različite planove, i različite želje. Rastanak je, u tom slučaju, najprirodnija stvar, i dešava se i bez ljutnje i bez teških reči, a pogotovo bez laži, to jest, bez nepotrebnog pokušaja pronalaženja opravdanja." objasnila je tada.