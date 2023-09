OGNJENOVA DJEVOJKA DONIJELA VAŽNU ODLUKU ZBOG TRUDNOĆE! Amidžić je bezuslovno podržava

Voditelj Ognjen Amidžić i Mina Naumović čekaju bebu, a lijepa voditeljka navodno neće biti dio ove sezone emisije "Amidži šou".

Izvor: Lepa i Srecna

Nedavno je odjeknula vijest da voditelj Ognjen Amidžić očekuje svoje drugo dijete sa djevojkom Minom Naumović, što je on i potvrdio. A sada su se izvori bliski paru oglasili sa navodima da Mina želi da napravi pauzu od posla, i uživa u blagoslovenom stanju.

"Mina i Ognjen su presrećni zbog vijesti da će dobiti bebu. Ona je odmah riješila da će napraviti pauzu iako izuzetno voli svoj voditeljski posao. Trudnoća joj je na prvom mjestu, želi maksimalno da uživa i da se posveti danima koji je čekaju. Ognjen poštuje njenu odluku, složio se s njom jer je u svemu od prvog dana podržava", kaže izvor za domaće medije, a prenosi Blic.

Podsjetimo, beba će na svijet stići sledeće godine, a Ognjen i Mina su tu vest saznali prije mjesec dana. Po nekim natpisima, Mina je u trećem mjesecu trudnoće, a voditelj nije krio uzbuđenje zbog vijesti: "Istina je da ćemo Mina i ja postati roditelji! Nismo planirali da ta vijest dođe do javnosti sada, ali kada je već tako, nećemo kriti da smo oboje srećniji nego ikad i da jedva čekamo da nam stigne beba! Biće prilike da u narednom periodu pričamo o svemu, hvala vam na razumijevanju", poručio je Amidžić za "Pink".

Voditelj je prije nekoliko dana na Instagramu odgovarao na pitanja fanova, a jedno je glasilo da li bi volio da ima ćerku: "Iskreno, to bih baš, baš volio, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će me učiniti kompletno srećnim, to će mi donijeti neku novu dimenziju u sve", naveo je Ognjen tada.