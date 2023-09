JEDNA ŽELJA IM SE NIKADA NIJE OSTVARILA! Ko je supruga čuvenog pjevača u koju se zaljubio prije 40 godina?

Jašar Ahmedovski i njegova supruga žale samo za jednim!

Izvor: TV Kurir/printscreen

Godine blistave karijere koje su iza poznatog pjevača Jašara Ahmedovskog (58) bile su protkane podrškom i ljubavlju, kojom ga je obasipala njegova dugogodišnja supruga Snežana Ahmedovski. Njihova ljubavna priča nalik je onoj s filmskog platna, a Jašar ne krije da se Snežanom oženio samo zbog javnosti. Pjevač je po prirodi otvoren čovjek, bez zadrške priča o svom privatnom životu, a supruga mu je oduvijek bila najveća podrška. Upoznali su se veoma mladi i uspeli da prođu kroz brojne izazove, i nakon četiri decenije ostali zajedno.

Jašar je suprugu Snežanu upoznao kad je imao 18 godina. Došla je s prijateljicom da ga sluša, kad je nastupao s Lepom Lukić u Beogradu. Par je bio već dvadeset godina u vezi kad su se odlučili da vezu ozvaniče.

"Moja najveća ljubav i podrška u životu je moja žena Snežana. Zajedno smo od 1982. godine, a u braku smo 20 godina. Na brak smo se odlučili jer su mediji stalno prozivali 'nevjenčana supruga', ali, ako postoji ljubav, meni papir ništa ne znači. Bilo je neko slobodno vreme i rekao sam: 'Idemo da se venčamo'. Nisam pravio svadbu, jer sam toliko svadbi otpjevao da mi je to dosadilo. Samo smo napravili ručak", rekao je Jašar jednom prilikom.

"Sretni smo zajedno, stalno putujemo, uživamo. Jedino što nam nedostaje su djeca. Pokušavali smo, išli svuda, ali nije išlo. Nismo mogli da dobijemo dijete. To nam je velika želja. Razmišljali smo i o usvajanju, ali ovdje je papirologija jako komplikovana. Iskreno, nisam još odustao od te ideje. Nadam se da ćemo uspjeti da usvojimo dijete i da ga odgajamo. Jako sam privržen djeci, posebno od svoje braće i prijatelja", dodao je on.

Pjevač i supruga nikada nisu skrivali da im je to jedina neostvarena želja: "Mlad sam se oženio, bila je to velika ljubav. Zaista volim djecu, trudili smo se, ali nije nam bilo suđeno. To je jedina stvar koju nisam uspeo ostvariti u životu", rekao je. Jašar je od prvog dana znao da će supruga Snežana biti njegova muza i najveća podrška. Ostvario je sjajnu karijeru, a ona ga je uvijek bodrila, i u dobru i u zlu bila je uz njega.

