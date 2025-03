Ćerka Nataše Bekvalac napunila 18 godina: Sve organizovano u tajnosti, pojavio se snimak sa privatne proslave

Nataše nije mogla da sakrije emocije, a na proslavi su se našli, pretpostavljamo, samo najbliži prijatelji.

Izvor: Printscreen/Instagram/srbija_showbizz

Ćerka pop pjevačice Nataše Bekvalac i nekadašnjeg vaterpoliste Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović,napunila je danas 18 godina.

Nataša je punoljetstvo nasledncia odlučila da organizuje daleko od medija, tačno u ponoć, te je sve organizovano u strogoj tajnosti.

Na snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Instagram, a koji je vjerovatno nastao sinoć, vidi se Bekvalčeva koja ne može da sakrije suze radosnice dok grli ćerku, a u toku današnjeg dana oglasila se i Nataša na Instagramu.

"Mojoj prvoj, najvećoj, pravoj ljubavi danas je 18. rođendan. Rođena iz ljubavi, od ljubavi satkana, prelijepa, hrabra i uvijek tako svoja, a moja. Ponosna sam na sve što jesi ljubavi mamina i ukoliko budem nastavila da pišem, srce će mi pući, a treba još dugo da kuca za tebe", napisala je Nataša.

Bekvalčeva je nedavno govorila o roditeljstvu.

"U roditeljstvu sam sama. Ta uloga mi je najvažnija kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dvije stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muškarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored", izjavila je Nataša svojevremeno za domaće medije.