"NISI PEVAČICA DA RADIŠ U KAFANI": Jašar otkrio koji KOLEGA mu je sredio prvu tezgu - Poslao me tamo i dobio sam posao!

Jašar Ahmedovski je zahvalan velikoj zvijezdi, kolegi koji mu je sredio prvi posao, zahvaljujući kojem je počela njegova uspješna karijera.

Jašar Ahmedovski je gostovao u "Sceniranju" na Kurir televiziji, gdje je otkrio kako je izgledala prva tezga koju je imao. Osim što je pjevač sa zavidnom karijerom, oprobao se i kao glumac, pa je imao ulogu u nekolko filmova i serija, a učestvovao je i u šou programu "Tvoje lice zvuči poznao".

Život mu je obiljeležla tragedija, kada je izgubio brata Ipčeta Ahmedovskog, takođe pjevača, koji je poginuo, a o tome je često govorio u medijima. U braku je da suprugom Snežanom Ahmedovski, koleginicom, a javnost je sada saznala i ko mu je omogućio prvi nastup.

"Halid Bešlić mi je našao prvu tezgu, u Sarajevu. On je radio u nekoj kafani kao pjevač, počinjali smo u slično vrijeme iako je on stariji od mene. Bio je jako popularan pjevač u Sarajevu, uz nekoliko njih. Naleteo sam na njega, a upravnik, kada me čuo kako pjevam, rekao mi je da mogu tu da radim. Halid je dobacio da nisam pjevačica pa da budem tu, te me poslao u jedan riblji restoran. Stvarno sam tamo otišao, i posle dve-tri pjesme su mi ponudili da ostanem tu", ispričao je Jašar Ahmedovski.

Novac od dugogodišnje karijere ulagao je u nekretnine, kojih ima nekoliko, a jedna se nalazi u strogom centru Beograda. Pjevač je tamo sebi napravio teretanu, u kojoj često provodi vrijeme. Posjeduje i vilu u Turskoj, u kojoj najčešće uživa u plivanju, pa mu, kaže, bazen u Beogradu nije potreban.