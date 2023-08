BAJAGA NAKON RAZVODA PROGOVORIO O LJUBAVI! Uživa s mlađom djevojkom i poručuje - Nikada se nisam branio od žena!

Nakon razvoda od supruge Emilije s kojom ima ćerku Anđelu i sina Marka, Momčilo Bajagić Bajaga progovorio je o ljubavi i otkrio šta su sve žene radile na njegovim nastupima.

Vijest da se Momčilo Bajagić Bajaga i njegova supruga Emilija razvode posle 33 godine braka odjeknula je medijima širom regiona. Nakon razvoda u javnosti je isplivala fotografija na kojoj je pjevač uhvaćen sa novom djevojkom kako ulazi u njen stan. Navodi se i da je svoj stan na Senjaku navodno prodao za 700.000 eura, kao i da je novac podijelio sa bivšom suprugom i djecom.

Iako vešto izbjegava da priča o privatnom životu, sada je za medije otkrio da li trenutno uživa pored ljepše polovine - "Nikad se nisam branio od žena, mislim da ljudi ne bi trebalo to da rade. Kao da su žene neki agresori, pa se treba braniti. Ne bih da pričam o privatnom životu", rekao je Bajaga, pa otkrio na šta je sve ljepša polovina fanova bila spremna da uradi zbog njega.

"Bilo je puno ljudi koji su nas pratili, oni budu uzbuđeni previše, ali pokušam da ih smirim. Bacali su brushaltere, nije to samo kod Zdravka, to je neka tradicija, to je više kao fora. Ne uhvatim ih, to ode negdje, ne nosim kući", rekao je pjevač.

Iako je javna ličnost, Bajaga se trudi da se ni po čemu ne razlikuje od drugih ljudi: "Ponašam se isto i privatno i službeno, nema nekih tajni. Isti sam i pred kamerama i privatno. Ne znam kako me slava nije promijenila, vrlo sam rano počeo da sviram, iduće godine slavimo četrdeset godina benda, pravićemo i velike koncerte povodom toga. Počeo sam da pjevam i prije toga, sa sedamnaest godina u 'Ribljoj čorbi', tako da će mi biti četrdeset i šest godina. Tu sam naučio sve, to mi je bila osnovna škola, naučio sam da se ponašam normalno. Svi prijatelji iz tog benda, ovo sada što je ostalo od originalne postave, svi su normalni ljudi, kao i moj pokojni kum Miša i Rajko Kojić. Ne treba da se ložiš mnogo kada ti ide dobro, a ne treba da budeš tužan kada ti ne ide. Život je takav nekad ide, a nekad ne".